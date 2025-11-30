ஆசிரியர்களைப் பயிற்றுவிக்கும் முதன்மை நிறுவனமும் நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தின் (என்டியு) அங்கமுமான தேசியக் கல்விக்கழகத்தின்கீழ் இயங்கிவரும் ஆசிய மொழிகள் மற்றும் பண்பாடுகள் துறை, தமிழ்மொழி, பண்பாட்டுப் பிரிவின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் தீபாவளிக் கொண்டாட்டத்தை ஏற்பாடு செய்வது வழக்கம். அந்த வகையில், இவ்வாண்டுக் கொண்டாட்டம் ‘தித்திக்கும் தீபாவளி’ எனும் தலைப்பில் செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் தேசியக் கல்விக்கழக இயக்குநரான பேராசிரியர் லியு வூன் சியா சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார். அவருக்குப் பாரம்பரிய முறையில் மேளதாளத்தோடு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
ஆசிய மொழிகள் மற்றும் பண்பாடுகள் துறையின் தலைவரான இணைப்பேராசிரியர் முகமது முக்லிஸ் அபு பக்கர், அத்துறையின் மலாய், சீன மொழிகளுக்கான துணைத் தலைவர்கள் முனைவர் சயீடா புவாங், முனைவர் லுவோ சின்மிங் மூவரும் அவரை வரவேற்றுச் சிறப்பு செய்தனர்.
சிறப்பு விருந்தினர் தமது சிறப்புரையில், தீபாவளி என்பது ஒரு பண்பாட்டின் அடித்தளம் என்று கூறியதுடன் அதன் வரலாற்று முக்கியத்துவத்தையும் சிங்கப்பூர்ப் பல்லினப் பண்பாட்டில் தீபாவளியின் தனித்துவமான பங்கையும் சுட்டிக்காட்டினார். கல்வித்துறையில் இக்கொண்டாட்டத்தின் பங்களிப்பைப் பற்றி அவர் விரிவாக எடுத்துரைத்தார்.
பள்ளி மாணவர்களின் மேம்பாட்டுக்கும் அவர்களது ஒளிமயமான எதிர்காலத்துக்கும் அனைவரும் ஆற்ற வேண்டிய பங்கு குறித்தும் உரையாற்றிய பேராசிரியர், நிகழ்ச்சியைச் செம்மையாக ஏற்பாடு செய்த ஆசிய மொழிகள் மற்றும் பண்பாடுகள் துறையைப் பாராட்டி வாழ்த்தினார்.
இந்நிகழ்ச்சி, நாடக வடிவில், பாடல்கள், நடனங்கள், போட்டிகளுடன் தொகுக்கப்பட்ட முழுமையான பண்பாட்டுப் படைப்பாக அமைந்திருந்தது.
மண்மணம் கமழும் கிராமிய நடனம், செவிக்கினிய பாடல், விறுவிறுப்பான நடனத்துடன் மாணவர்கள் வழிநடத்திய தீபாவளி வினாடி வினாப் போட்டியும் வருகையாளர்களை மகிழ்வித்தன.
மேலும், உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் தேசியக் கல்விக்கழக மாணவர்களுக்கும் முன்னரே நடத்தப்பட்ட ‘பதின்ம வயதுச் சிறுகதை எழுதும் போட்டி’யில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்குப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
பரிசுகளை வழங்கிய ஆசிய மொழிகள் மற்றும் பண்பாடுகள் துறையின் தலைவர் இணைப்பேராசிரியர் முகமது முக்லிஸ் அபு பக்கர் அவர்கள், பண்பாட்டுப் படைப்புகளின் தொகுப்பான ‘இழப்பு’ எனும் நூலையும் இந்நிகழ்ச்சியில் வெளியிட்டார்.
நிகழ்ச்சியின் இறுதியில், பல்லின மாணவர்களை இணைத்து நடத்தப்பட்ட கோலப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும், சிறந்த ஆடை அலங்காரத்துடன் வருகை தந்தோருக்கான போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.