பலர் 5.3 மில்லியன் வெள்ளிக்கும் அதிக தொகையைப் பறிகொடுத்த மோசடிச் செயல்களில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்று நம்பப்படும் 221 பேரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
மோசடிச் செயல்பளில் ஈடுபட்டதாக நம்பப்படுபவர்கள், மோசடிச் செயல்களுக்காகப் பிறரிடம் பணத்தை ஒப்படைத்ததாகக் கூறப்படுபவர்கள் ஆகியோர் அவர்களில் அடங்குவர்.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 26ஆம் தேதியிலிருந்து இம்மாதம் 11ஆம் தேதிக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் வர்த்தகக் குற்ற விசாரணைப் பிரிவு அதகாரிகளும் ஏழு நிலக் காவற்படைப் பிரிவு அதிகாரிகளும் முறியடிப்பு நடவடிக்கை நடத்தியதைத் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்படுவதாகக் காவல்துறை வியாழக்கிழமை (மார்ச் 12) அறிக்கையில் தெரிவித்தது.