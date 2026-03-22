அரசாங்க அதிகாரிபோல் ஆள்மாறாட்டம் செய்யும் மோசடி சிங்கப்பூரில் அண்மைய காலமாக தொடர்கிறது.
அந்த குற்றத்துக்கு மேலும் இரண்டு மலேசியர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை சனிக்கிழமை (மார்ச் 21) அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
இவர்களுடன் இதுவரை எட்டு மலேசியர்கள் இங்கு அரசாங்க ஆள்மாறாட்ட மோசடி குற்றங்களுக்காகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட அந்த இரு ஆடவர்களில் 30 வயதானவர்மீது ஞாயிற்றுக்கிழமையும் (மார்ச் 22) மற்றொரு 20 வயது ஆடவர்மீது திங்கட்கிழமையும் (மார்ச் 23) நீதிமன்றத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்படும்.
மோசடிக் கும்பல்களுக்கு உதவ மலேசியர்கள் சிங்கப்பூருக்குள் நுழையும் போக்கு தொடர்வதை இது காட்டுகிறது.
அவர்கள் இங்கு மோசடிக்கு ஆளானோரிடம் இருந்து ரொக்கத்தையும் விலை மதிப்பான பொருள்களையும் பெற்றுக்கொண்டு அடையாளம் தெரியாத அனைத்துலக மோசடிக் கும்பலைச் சேர்ந்தோரிடம் பிறகு ஒப்படைக்கின்றனர் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.