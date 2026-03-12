சுங்காய் காடுட் தொழிற்பேட்டையில் இரண்டு நாள்களில் ஏற்பட்ட இரண்டு தீ விபத்துகள் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவை வேண்டுமென்றே நிகழ்த்தப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
மார்ச் 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் நடந்த இரண்டு சம்பவங்களிலும் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்று சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை வியாழக்கிழமை (மார்ச் 12) அன்று ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்தது.
இருப்பினும், இரண்டு தீ விபத்துகளும் வேண்டுமென்றே தொடங்கப்பட்டதாக முதற்கட்ட கண்டுபிடிப்புகள் காட்டுகின்றன என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மார்ச் 10 ஆம் தேதி, காலை 6.45 மணியளவில் 56 சுங்காய் காடுட் டிரைவில் நடந்த சம்பவம் குறித்து தீயணைப்பு வீரர்களுக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர்கள் இரண்டு தண்ணீர் பீய்ச்சி அடிக்கும் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி தீயை அணைத்தனர்.
தீ விபத்தில், வளாகத்திற்குள் இருந்த வண்ணப்பூச்சு தகரங்கள் தீப்பிடித்தன.
அடுத்த நாள், காலை 7.40 மணியளவில், 51 சுங்காய் காடுட் ஸ்திரீட் 1ல் மற்றொரு தீ விபத்து குறித்து சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படைக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஒரு கட்டடத்தின் முதல் மாடியில் இருந்த மரப் பொருள்கள் தீயில் எரிந்தன. சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை இரண்டு தண்ணீர் பீய்ச்சும் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி தீயை அணைத்தது.
சுங்காய் காடுட்டின் திட்டமிடல் மற்றும் மேம்பாட்டை மேற்பார்வையிடும் ஜூரோங் நகராண்மைக் கழகம் (ஜேடிசி), வியாழக்கிழமை (மார்ச் 12) அன்று வெளியிட்ட ஓர் அறிக்கையில், சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை மற்றும் காவல்துறையினருடன் அவர்களின் விசாரணைகளில் அணுக்கமாகப் பணியாற்றி வருவதாகவும், தனது பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேம்படுத்துவதாகவும் கூறியது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
சுங்காய் காடுட், சுங்காய் காடுட் சுற்றுச்சூழல் வட்டாரமாக மேம்படுத்தப்படுவதால், குத்தகைகள் காலாவதியாகும் போது, ஜேடிசி, தனது தளங்களை மீட்டெடுத்து, படிப்படியாக இடிக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அது தெரிவித்துள்ளது.
இப்பகுதியில் உள்ள நிறுவனங்கள் விழிப்புடன் இருக்கவும், ஏதேனும் அசாதாரண நடவடிக்கைகள் இருந்தால் காவல்துறையிடம் புகாரளிக்கவும் நினைவூட்டப்பட்டுள்ளன.