சிங்கப்பூரின் வீதிகள் இன்று அமைதியாகவும், பல்வேறு இன மக்கள் ஒன்றிணைந்து வாழும் இடமாகவும் திகழ்கின்றன. ஆனால், இந்த அமைதி தானாக உருவானதல்ல. பல ஆண்டுகளுக்கு முன், ஒரு தேசமாக உருவெடுக்க நாம் தடுமாறியபோது, சில தனிநபர்கள் காட்டிய துணிச்சலும் விட்டுக்கொடுக்காத மனப்பான்மையுமே இன்றைய சிங்கப்பூரின் அடித்தளம்.
நிறுவியோர் நினைவகத்தின் ஏற்பாட்டில் சிங்கப்பூர்த் தேசியக் கலைக்கூடத்தில் நடைபெற்று வரும் ‘பார்வையாளர்கள் மட்டுமல்ல: சிங்கப்பூரின் பல்லினப் பண்பாட்டு உருவாக்கங்கள்’ (Not Mere Spectators: The Makings of Multicultural Singapore) என்ற கண்காட்சி, இந்த வரலாற்றை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. இக்கண்காட்சி, வெறும் பழைய நினைவுகளின் தொகுப்பு மட்டுமல்ல; அது சிங்கப்பூரின் அடிப்படை விழுமியமான ‘பன்முகத்தன்மையை’ செதுக்கிய மனிதர்களின் கதை.
இரு உலகங்களை இணைத்த மருத்துவர்
1960களில் ஓர் இளம் மருத்துவ மாணவியாக தனது ஸ்டெதஸ்கோப்பைக் கையில் ஏந்தியபடி நோயாளிகளைக் கவனித்தவர் டாக்டர் உமா ராஜன். அதே கைகள் மாலை வேளைகளில் பரதநாட்டியச் சலங்கைகளை அணிந்து மேடையில் பிரகாசித்தன. இக்கண்காட்சியின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகத் திகழும் இவரது வாழ்க்கை, சிங்கப்பூரின் கலை மற்றும் சுகாதாரத் துறையின் வளர்ச்சியைப் பிரதிபலிக்கிறது.
அவருக்குக் கலையும் மருத்துவமும் “இரு கண்கள்” போன்றது. சிங்கப்பூரின் கறுப்பு-வெள்ளை தொலைக்காட்சியில் முதன்முதலில் நடனமாடிய பெருமை இவருக்கு உண்டு. ஆனால், அவர் நடனத்தை ஒரு பொழுதுபோக்காக மட்டும் பார்க்கவில்லை; அதை ஒரு “சமூகக் கருவியாகப்” பயன்படுத்தினார்.
1959ல் நடைபெற்ற ‘அனேகா ராகம் ராயாட்’ எனப்படும் பல்லினக் கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றபோது, மொழி தெரியாத சக மலாய் மற்றும் சீனக் கலைஞர்களுடன் மேடைக்குப் பின்னால் அவர் பகிர்ந்துகொண்ட அந்தத் தாளமும் நளினமுமே, “ஒரே தேசம்” என்ற உணர்வு முகிழ்விடக் காரணமாக இருந்தது. இன்றும் ஒவ்வொரு சிங்கப்பூர் மாணவரும் பயன்படுத்தும் ‘சுகாதாரப் புத்தக முறையின்’ (Health Booklet System) பின்னணியில் இருந்தவரும் இவரே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
காகிதங்களில் செதுக்கப்பட்ட மொழிப்பற்று
டாக்டர் உமா ‘கலையின்’ வழியாகப் பன்முகத்தன்மையை வெளிப்படுத்தினார் என்றால், 49 ஆண்டுகள் தமிழாசிரியராகப் பணியாற்றிய திரு இளங்கோ ராமசாமி ‘மொழியின்’ வழியாக அதை நிலைநாட்டினார். இக்கண்காட்சியில் அவர் வழங்கியுள்ள ஒரு வரலாற்றுப் பொக்கிஷம் பார்வையாளர்களை நெகிழ வைக்கிறது.
1970களில் தமிழ் மொழிப் பள்ளிகளில் போதிய வரலாற்றுப் பாடப்புத்தகங்கள் இல்லை. அப்போது அவரது ஆசிரியர்கள் தட்டச்சு செய்து வழங்கிய பாடக்குறிப்புகளைத் தொகுத்து, அவரே ஒரு புத்தகமாக உருவாக்கிப் பாதுகாத்து வந்துள்ளார். இந்தத் தொகுப்பு, ஒரு சவாலான காலகட்டத்தில் தனது தாய்மொழியைத் தக்கவைக்க ஒரு சமூகமே எவ்வளவு பாடுபட்டது என்பதற்கு சாட்சி.
தாய்மொழியைப் பயில்வது என்பது மற்றவர்களிடமிருந்து நம்மைப் பிரித்துக் கொள்வதல்ல; மாறாக, நமது அடையாளத்தில் உறுதியாக இருந்து கொண்டே மற்ற இனத்தவர்களுடன் ஆரோக்கியமாக உரையாடுவதற்கான தன்னம்பிக்கையைப் பெறுவதுதான் என்பதை இளங்கோவின் கதை உணர்த்துகிறது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
நிறுவியோர் நினைவகம்: விழுமியங்களின் அடித்தளம்
இந்தக் கண்காட்சி நிறுவியோர் நினைவகத்தின் முத்தாய்ப்பான முயற்சியாகும். 2028ஆம் ஆண்டில் அமையவிருக்கும் அந்த நினைவகம், நமது முன்னோர்கள் எந்தெந்த விழுமியங்களின் அடிப்படையில் இந்தத் தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பினார்கள் என்பதை விளக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அந்த விழுமியங்களில் முதன்மையானது ‘பன்முகத்தன்மை’.
இக்கண்காட்சி, பன்முகத்தன்மை என்பது ஒரு முடிந்துபோன காரியம் அல்ல, அது ஒரு ‘தொடர் பணி’ என்பதைத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது. 1950களிலும் 70களிலும் நமது முன்னோர்கள் எடுத்த அந்த உறுதியான முடிவுகள், இன்றைய தலைமுறைக்கு ஒரு பாடமாக அமைய வேண்டும். நாம் சமூக நல்லிணக்கத்தை வெறும் பார்வையாளர்களாக இருந்து வேடிக்கை பார்க்காமல், அதில் ஒவ்வொருவரும் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்ற சவாலை இது நமக்கு விடுக்கிறது.
பல்லினப் பண்பாட்டின் சங்கமம்
டாக்டர் உமா மற்றும் திரு இளங்கோ ஆகியோருடன், மலாய் நடன முன்னோடி சோம் சையத் போன்ற பலரின் கதைகளும் இங்கு ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவர்கள் அனைவரும் வெவ்வேறு தளங்களில் இயங்கினாலும், அவர்களின் நோக்கம் ஒன்றாகவே இருந்தது.
கண்காட்சியின் சிறப்பம்சங்கள்
- நான்கு அதிகாரபூர்வ மொழிகள்: இக்கண்காட்சியின் அனைத்துத் தகவல்களும், காணொளிகளும் தமிழ், ஆங்கிலம், மலாய் மற்றும் சீனம் ஆகிய நான்கு மொழிகளிலும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதுவே சிங்கப்பூரின் பன்முகத்தன்மைக்கு ஒரு சிறந்த சான்று.
- பல்லூடகக் காட்சிகள்: இளங்கோவின் கையால் தொகுக்கப்பட்ட அந்தப் பாடக்குறிப்புகளை நேரடியாகப் பார்ப்பதோடு, டாக்டர் உமா விவரித்த 1959ஆம் ஆண்டின் கலை நிகழ்ச்சிகளை ஒரு நவீன அனிமேஷன் வழியாகப் பார்வையாளர்கள் அனுபவிக்கலாம்.
- கலந்துரையாடல்: 1957ஆம் ஆண்டின் அரசியல் விவாதங்களை ஒலிச்சித்திரமாக (Audio Play) இங்கு கேட்க முடியும். “சிங்கப்பூர் நமக்கானது” என்ற உணர்வு அன்று எவ்வாறு உருவானது என்பதை இது புரியவைக்கும்.
உங்கள் அத்தியாயத்தை எழுதுங்கள்
‘பார்வையாளர்கள் மட்டுமல்ல’ கண்காட்சி நம்மை ஒரு கேள்வி கேட்கத் தூண்டுகிறது: “நமது முன்னோர்கள் விட்டுச்சென்ற இந்த நல்லிணக்கத்தை அடுத்த கட்டத்திற்குக் கொண்டு செல்ல நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம்?”
நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்தத் தேசத்தின் வரலாற்றில் ஒரு பங்களிப்பாளர். முன்னோடி மருத்துவர்-நடனக் கலைஞரின் பாதையிலோ அல்லது ஓர் அர்ப்பணிப்புள்ள ஆசிரியரின் பாடக்குறிப்புகளின் வழியாகவோ நாம் பயணிக்கையில், சிங்கப்பூரின் பன்முகத்தன்மை கதையின் அடுத்த அத்தியாயத்தை எழுதும் பொறுப்பு நம்மிடம் இருப்பதை உணரலாம்.
கண்காட்சி குறித்த தகவல்
- இடம்: சிட்டி ஹால் விங், தளம் 3, சிட்டி ஹால் சேம்பர், சிங்கப்பூர்த் தேசியக் கலைக்கூடம்
- காலம்: தற்போது முதல் 29 மார்ச் 2026 வரை
- அனுமதி: இலவசம்
மேலும் தகவல்களுக்கு: https://www.foundersmemorial.gov.sg/not-mere-spectators