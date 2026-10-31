ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் சொந்த மரபு இருப்பதாகவும் அதனைக் கட்டிக்காக்கவும் போற்றவும் தாங்கள் விரும்புவதாகப் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் தெரிவித்துள்ளார்.
“இருந்தபோதும் சிங்கப்பூரர்கள் தங்களது சொந்தச் சமூகங்களைத் தாண்டி பிறரது பண்பாடுகள், மரபுகள் ஆகியவற்றின்மீதான ஆர்வத்தைக் கொண்டிருக்கவேண்டும்,” என்று அவர் கூறினார்.
சிங்கப்பூர் இந்திய நுண்கலைக் கழகத்தின் (சிஃபாஸ்) திறப்பு விழாவில் உரையாற்றியபோது திரு வோங் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 31) நடைபெற்ற அவ்விழாவில் ஏறத்தாழ 150 பேர் வந்திருந்தனர். முன்னதாக ஸ்டார்லைட் ரோட்டில் இயங்கி வந்த இந்தக் கலைப்பள்ளி, இவ்வாண்டு ஜூன் முதல் மிடில் ரோட்டில் செயல்படுகிறது.
பள்ளியில் ‘சிபாஸ்-போத்ரா’ அரங்கில் “மாலை வணக்கம்”, எனத் தமிழில் சொல்லி உரையைத் தொடங்கிய திரு வோங், தமது தீபாவளி வாழ்த்துகளை முன்கூட்டியே தெரிவிப்பதாகக் கூறினார்.
கலாசாரப் பன்முகத்தன்மை சிங்கப்பூரைத் தனித்துவமானதாக்குவதாகக் கூறிய பிரதமர், வேறுபாடுகளை அழிக்கவோ அல்லது எல்லாவற்றையும் ஒரே மாதிரியான, ஒற்றைப் பண்பாடாக ஒன்றிணைக்கவோ தாங்கள் முனையவில்லை என்றார்.
“மாறாக, பல்வேறு மரபுகள் செழித்து வளர நாங்கள் இடமளிக்கிறோம். அதே வேளையில் அவை ஒன்றுக்கொன்று ஊடாடவும் தாக்கம் செலுத்தவும் ஒன்றை ஒன்று வளப்படுத்திக்கொள்ளவும் ஊக்குவிக்கிறோம்,” என்று அவர் கூறினார்.
இதில் கலைகளுக்கு ஒரு சிறப்புப் பங்கு உண்டு என்றார் திரு வோங். “மொழி புரியவில்லை என்றாலும் அல்லது அவை எந்த மரபுகளிலிருந்து வந்தவை என்பது நமக்குத் தெரியாவிட்டாலும், கலைகளால் நம் உணர்வுகளைத் தொட முடியும்,” என்று அவர் கூறினார்.
ஆர்வத்தைத் தூண்டவும், மனத்தைத் திறக்கவும், மற்றொரு நபரின் பார்வையின் வழியாக உலகைப் பார்க்கவும் கலைகள் உதவுவதாகக் குறிப்பிட்ட திரு வோங், இவற்றுக்காக சிஃபாஸ் ஆற்றியுள்ள பங்களிப்பைப் பாராட்டினார்.
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1949ல் வீடு ஒன்றில் ஆறு மாணவர்களுடன் தொடங்கிய இந்தப் பள்ளி, 70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சிங்கப்பூரில் சிறந்த இந்தியக் கலைக்கல்வி நிலையங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்வதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
உள்ளூர் கர்நாடக இசைக்கலைஞர்கள் சுஷ்மா சோமா, ‘பாலா பாய்ஸ்’ சகோதரர் போன்றோர் இப்பள்ளியில் மாணவர்களாகப் பயின்று அனைத்துலக அரங்குகளில் ஏறியுள்ளதையும் திரு வோங் சுட்டினார்.
“சிஃபாசின் பங்களிப்பு, அதன் வாயில்களைக் கடந்து சென்ற மாணவர்களையும் தாண்டிப் பரந்து விரிந்துள்ளது. கலைஞர்கள், ஆசிரியர்கள், பார்வையாளர்களைக் கொண்ட முழுமையான சூழலை உருவாக்க இது உதவியுள்ளது. அத்துடன், இந்தச் செழுமையான கலை மரபுகள் சிங்கப்பூரில் தொடர்ந்து செழித்தோங்குவதையும் உறுதி செய்துள்ளது,” என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
வேர்களை வலுவாக்குவது
மரபின் தொடர்ச்சியைப் பற்றியும் குறிப்பிட்ட பிரதமர், பண்பாட்டைக் கட்டிக்காப்பது என்பது நாம் தலைமுறைகளாகப் பெற்றவற்றைப் பாதுகாப்பது மட்டுமன்று எனக் குறிப்பிட்டார்.
“நமக்கு அடுத்து வரும் தலைமுறையினருக்கும் பண்பாடு தொடர்ந்து அர்த்தமுள்ளதாகவும் பொருத்தமானதாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்வதையும் பற்றியது. சிஃபாஸ் தனது அடுத்த அத்தியாயத்தைத் தொடங்கும் இந்த வேளையில், இது அதற்கான ஒரு முக்கியப் பணியாகும்,” என்றார் அவர்.
உலகம் முழுவதிலுமிருந்து வரும் இசை, நடனம், பண்பாடு ஆகியவற்றுக்கு அறிமுகமாகியே இளையர்கள் வளர்வதாகக் குறிப்பிட்ட திரு வோங், முந்தைய தலைமுறையினரைக் காட்டிலும் அவர்களின் ரசனைகளும் தாக்கங்களும் பன்முகத்தன்மையை இயல்பாகக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறினார்.
“புதிய தாக்கங்களிலிருந்து நம் இளையர்களைப் பாதுகாப்பது இங்கு சவாலன்று. மாறாக, பரந்த உலகத்துடன் அவர்கள் நம்பிக்கையுடன் ஈடுபடும் வகையில், அவர்களுக்குப் போதுமான, வலுவான வேர்களை வழங்குவதே சவாலாகும்,” என்று அவர் கூறினார். நமக்குக் கிடைத்துள்ள மரபுகள் தோன்றும்போது முழுமையாகத் தோன்றவில்லை எனக் குறிப்பிட்ட திரு வோங், அவையுமே படிப்படியாக கலைஞர்களால் உருப்பெற்றதாகக் குறிப்பிட்டார். “தங்களின் முன்னோடிகளிடமிருந்து கற்றுக்கொண்ட கலைஞர்களால் தலைமுறை தலைமுறையாக உருவாக்கப்பட்டன; அத்துடன் அவர்கள், காலத்திற்கேற்ப மாறினர், புதிய கூறுகளையும் புகுத்தினர். எனவே, பாரம்பரியமும் புதுமையும் ஒன்றுக்கொன்று முரணானவை அல்ல.