Home
quick-news-icon

ஜூலை 6ல் சிங்கப்பூர் - இந்தோனீசியத் தலைவர்கள் ஓய்வுத்தளச் சந்திப்பு

ஜூலை 6ல் சிங்கப்பூர் - இந்தோனீசியத் தலைவர்கள் ஓய்வுத்தளச் சந்திப்பு

2 mins read
இரு தலைவர்களுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது சந்திப்பு ஆழமான இருதரப்பு உறவை மேலும் வலுவாக்கும்
95296c22-c702-4ede-b469-fd8f49f72523
பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங்கும் இந்தோனீசிய அதிபர் பிரபோவோ சுபியாந்தோவும் 2025ஆம் ஆண்டு, ஜூன் 16ஆம் தேதி சிங்கப்பூர் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பு முடிந்து கைகுலுக்கிக் கொண்டனர். - கோப்புப் படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூருக்கும் இந்தோனீசியாவுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில், பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் திங்கட்கிழமை (ஜூலை 6) இந்தோனீசியாவிற்குப் பயணம் மேற்கொள்கிறார்.

ஜகார்த்தாவில் நடைபெறும் இரு நாடுகளின் தலைவர்களின் வருடாந்தர ஓய்வுத்தளச் சந்திப்பில் அவர் கலந்துகொள்கிறார் என்று பிரதமர் அலுவலகச் செய்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 5) தெரிவித்தது.

இரு நாடுகளுக்குமிடையேயான ஆழமான, நீண்டகால இருதரப்பு உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவதில் இரு அரசாங்கங்களும் கொண்டுள்ள கடப்பாட்டை தலைவர்களின் ஓய்வுத்தளச் சந்திப்பு மறுஉறுதிப்படுத்துவதாக அறிக்கை கூறியது.

இரு தலைவர்களுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது சந்திப்பாகவும், இந்தோனீசியாவில் நடைபெறும் அவர்களின் முதலாவது சந்திப்பாகவும் இது அமைகிறது.

ஜகார்த்தாவில் நடைபெறும் சந்திப்பு, இரு நாடுகளுக்கும் பொதுவான நலனையும் பலனையும் தரும் துறைகளில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து தலைவர்கள் விவாதிக்க உள்ளனர்.

கடந்த சந்திப்பிற்குப் பிறகு தொடங்கப்பட்ட இருதரப்பு பங்காளித்துவத் திட்டங்களின் தற்போதைய முன்னேற்றங்கள் குறித்தும் அவர்கள் ஆய்வு செய்வர்.

வட்டார, உலகளாவிய முக்கிய நடப்பு விவகாரங்கள் குறித்தும் தங்களது கருத்துகளை அவர்கள் பகிர்ந்துகொள்வார்கள்.

சிங்கப்பூரும் இந்தோனீசியாவும் வர்த்தகம், முதலீடு, பாதுகாப்பு போன்ற பாரம்பரியத் துறைகளுக்கு அப்பால், பசுமைப் பொருளியல், எல்லை கடந்த மின்சார வணிகம், கரிமச் சேமிப்பு, செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ), மின்னிலக்க இணைப்பு போன்ற புதிய துறைகளிலும் தங்களது பங்காளித்துவத்தை விரிவுபடுத்தி வருகின்றன.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
கூட்டமாக இருந்ததால் தனியாக இருந்த கடை நிறுவனர் கட்டண விவரத்தை கவனிக்கவில்லை.

$2 உணவுக்கு $200 செலுத்திச் சென்ற வாடிக்கையாளரைத் தேடும் கடை

04 Jul 2026 - 5:06 PM

எழுத்தாளர் ஜெயமோகனின் ஆலம்.

நூல் அறிமுகம்

05 Jul 2026 - 6:02 AM

உலகக் காற்பந்து திருவிழா

05 Jul 2026 - 7:01 AM

ஒவ்வொரு செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்துக்கும் தனித்தனியாகச் சந்தா செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லாமல், பல்வேறு மாதிரிகளை ஒரே கைப்பேசிச் செயலி வழியாக வாடிக்கையாளர்கள் பயன்படுத்த திட்டங்கள் வழிவகுக்கின்றன.

செயற்கை நுண்ணறிவுடன் மலிவுவிலைக் கைப்பேசித் திட்டங்கள் அறிமுகம்

07 Jul 2026 - 12:41 PM

சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியின் ஸ்டெஃபனி டான் (இடது) கட்சியிலிருந்து விலகிவிட்டார். மக்கள் சக்திக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கோ மெங் செங் தமது பதவியைவிட்டு விலகியுள்ளார்.  

சிங்கப்பூர் எதிர்க்கட்சிகளில் முக்கிய தலைமைத்துவ மாற்றங்கள்

07 Jul 2026 - 10:27 AM

இரண்டு வார இறுதிகளில் இந்த அத்தியாவசியப் பொருகள் பொட்டலம் கட்டப்பட்டு விநியோகம் செய்யட்டன. இப்பணியில் மொத்தம் 570 தொண்டூழியர்கள் ஈடுபட்டனர்.

30,000 குடும்பங்களுக்குச் சிங்கப்பூர் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் இளையர் பிரிவு உதவி

06 Jul 2026 - 8:35 PM

புதிய 5ஜி கட்டமைப்புச் சேவைகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களை மாற்றும் பணிகளைச் சில தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றன.

சிங்கப்பூரில் அதிக வேகத்திறன் கொண்ட புதிய 5ஜி சேவைகள்

06 Jul 2026 - 11:36 AM

சிறிய தனியார் வீட்டுத் திட்டத்தில் இருக்கும் வீடு ஒன்றின் உட்புறம்.

சிறிய தனியார் வீட்டுத் திட்டங்களில் கட்டுமானக் குறைபாடுகள் அதிகம்: பிசிஏ

06 Jul 2026 - 5:50 AM

உலகின் சக்திவாய்ந்த கடப்பிதழ் குறியீட்டில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் வந்த ஒரே ஆசிய நாடு சிங்கப்பூர். 

உலகின் சக்திவாய்ந்த கடப்பிதழ் பட்டியலில் 10வது இடத்தில் சிங்கப்பூர்

05 Jul 2026 - 3:28 PM

நிலைமையை அறிய ஹவ்காங் எம்ஆர்டி நிலையத்தில் கடந்த வாரம் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கருத்தாய்வு நடத்தியது.

நெரிசல் குறைந்ததால் வடக்கு-கிழக்கு ரயில் பயணிகளுக்குச் சற்று நிம்மதி

05 Jul 2026 - 9:31 AM

இப்பயணத்தின் பின்னணியாக, கடந்த வாரங்களில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பல புதிய முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன.

கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில், இந்தோனீசியாவில் US$17.4 பில்லியன் முதலீடு செய்ததன் மூலம், அந்நாட்டின் ஆகப்பெரிய வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டு நாடாகச் சிங்கப்பூர் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.

பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங்குடன் துணைப் பிரதமரும் வர்த்தக, தொழில் அமைச்சருமான கான் கிம் யோங், தற்காப்பு அமைச்சர் சான் சுன் சிங், வெளியுறவு அமைச்சர் விவியன் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட மூத்த அமைச்சர்கள் குழுவும் செல்கிறது.

பிரதமர் வோங் வெளிநாடு சென்றிருக்கும்போது, தேசிய பாதுகாப்புக்கான ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சரும் உள்துறை அமைச்சருமான கா. சண்முகம் தற்காலிகப் பிரதமராகப் பொறுப்பு வகிப்பார் என்று பிரதமரின் அலுவலகச் செய்தி தெரிவித்தது.

குறிப்புச் சொற்கள்
சிங்கப்பூர்இந்தோனீசியாபிரதமர் வோங்பிரபோவோ சுபியாந்தோசந்திப்புஇருதரப்பு உறவு

தொடர்புடைய செய்திகள்