ஈரான் போரால் மத்திய கிழக்கில் சிக்கித்தவித்த சிங்கப்பூரர்கள் சிங்கப்பூர் ஆகாயப் படையின் விமானம் மூலம் புதன்கிழமை (மார்ச் 11) தாயகம் வந்து சேர்ந்தனர்.
சவூதி அரேபியாவில் உள்ள சிங்கப்பூரர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்காக தலைநகர் ரியாத்திற்கு செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 10) அனுப்பப்பட்ட சிங்கப்பூர் ஆகாயப் படையின் A330 ரக விமானம் 218 சிங்கப்பூரர்களையும் அவர்களைச் சார்ந்தோரையும் ஏற்றிக்கொண்டு பத்திரமாகத் தாயகம் திரும்பியது.
மத்திய கிழக்கில் பரிதவித்த குடும்பத்தினரை நேரில் கண்ட உறவினர்கள் சாங்கி விமான நிலையத்தில் அவர்களை கண்ணீர்மல்க வரவேற்று மகிழ்ந்தனர்.
இதற்கிடையே, விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தற்காப்பு மூத்த துணை அமைச்சர் ஸாக்கி முகம்மது, ஆகாயப் படையின் விமானம் மூலம் சிங்கப்பூரர்கள் பாதுகாப்பாக நாடு திரும்பியது குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.
’’சிங்கப்பூரர்கள் அவர்கள் குடும்பத்தினருடன் ஒன்றிணைவதைப் பார்ப்பது நிம்மதி அளிக்கிறது.
‘‘போர் பரவியுள்ள பகுதிகளில் சிக்கியிருக்கும் சிங்கப்பூரர்களை மீட்க தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்வதற்குப் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் உறுதியளித்துள்ளார்,’’ என்ற திரு ஸாக்கி, இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தேசம் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் என்றும் சொன்னார்.
மேலும், ‘சிங்கப்பூரர்களின் நலன் காக்க தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் ஆதரவுகளையும் அரசு வழங்கும்,’’ என்றும் அவர் கூறினார்.
இதற்குமுன் கடந்த வார இறுதியில் ஓமான் தலைநகர் மஸ்கட்டிலிருந்து இருமுறை சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் விமானங்கள் மூலம் சிறப்புப் பயணங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அவற்றின்மூலம் 319 சிங்கப்பூரர்களும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களும் நாடு திரும்பினர்.