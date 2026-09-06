காத்மாண்டு: கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 26ஆம் தேதி நேப்பாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தில் பலர் பலியாகிவிட்டனர்.
அந்தப் பேரிடரையடுத்து தேடல், மீட்புப் பணிகள் தொடர்கின்றன. இந்நிலையில், ஆகாயவழிக் கண்காணிப்பில் உள்ளூர் அதிகாரிகளுக்குக் கைகொடுக்க சிங்கப்பூர் காவல்துறையைச் சேர்ந்த 35 உறுப்பினர்க் குழு நேப்பாளத்துக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக பாதிக்கப்பட்டோரை அடையாளம் காண்பதில் உதவுவது அந்தக் குழுவின் நோக்கமாகும்.
செப்டம்பர் 2 தொடக்கம்
அக்குழு கடந்த புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 2) முதல் நேப்பாளத்தைச் சென்றடையத் தொடங்கியது. விரல் ரேகைப் பதிவுகளை அடையாளம் கண்டு சேகரிப்பது, படமெடுப்பது ஆகியவற்றில் பயிற்சி பெற்ற அதிகாரிகள் அந்தக் குழுவில் இடம்பெறுகின்றனர். உள்துறை அமைச்சின் அறிவியல், தொழில்நுட்ப அமைப்பின் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தடயவியல் சேவையில் விரல் ரேகை ஆய்வு வல்லுநர்களும் குழுவில் இருக்கின்றனர்.
சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் குழு இன்னும் நிலைமையை ஆராய்ந்துவருவதாகக் காவல்துறை உதவி ஆணையர் பேட்ரிக் டான் தெரிவித்தார். நேப்பாளத்தில் உள்ள சிங்கப்பூர் காவல்துறைக் குழுவுக்கு அவர் தலைமை தாங்குகிறார்.
“தற்போது நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டோரை அடையாளம் காண்பதிலும் நேப்பாளக் காவல்துறையினரின் தேடல், மீட்புப் பணிகளுக்குக் கைகொடுக்க அவர்களுக்கு வானூர்திகளை இயக்குவதற்கான பயிற்சிகளையும் அளித்துவருகிறோம்,” என்று அவர் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சிடம் தெரிவித்தார்.
ஒன்றுபட்ட முயற்சி
நேப்பாளத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரை அடையாளம் காண்பதற்கான சிங்கப்பூர் காவல்துறைக் குழுவின் (டிவிஐ) தளபதியான காவல்துறை உதவி ஆணையர் யூஜீன் வாங், சிங்கப்பூரர்கள் மட்டுமின்றி பாதிக்கப்பட்ட எல்லா நாட்டவரையும் அடையாளம் காண்பதே தனது குழுவின் குறிக்கோள் என்று குறிப்பிட்டார்.
“குறிப்பிட்ட சிலரை மட்டும் அடையாளம் காண எங்களால் முடியாது. சிங்கப்பூரர்களை மட்டும் குறிவைத்து இயங்க முடியாது. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள். அதனால் இதில் பல தரப்பினரின் ஒத்துழைப்பு உள்ளது. பாதிக்கப்பட்டவர்களை அடையாளம் காண ஒன்றுபட்டு மேற்கொள்ளப்படும் இந்த முயற்சியில் கைகொடுத்து சம்பந்தப்பட்டுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆறுதலும் நிம்மதியும் அளிப்பதற்காகவே நாங்கள் இங்கு வந்துள்ளோம்,” என்று அவர் விவரித்தார்.
காணாமற்போன சிங்கப்பூரர்கள்
நேப்பாளத்தில் திடீர் வெள்ளம் தாக்கியதைத் தொடர்ந்து அங்கு சிங்கப்பூரர்கள் ஒன்பது பேரைக் காணவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்தப் பேரிடரில் குறைந்தது 1,300 பேர் கொல்லப்பட்டுவிட்டனர். கிட்டத்தட்ட 5,000 பேரைக் காணவில்லை.
வெளியுறவு அமைச்சின் பேரிடர்க் குழு
இதற்கிடையே, சிங்கப்பூர் வெளியுறவு அமைச்சின் பேரிடர்க் குழு ஒன்று ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதியிலிருந்து நேப்பாளத்தில் செயல்பட்டுவருகிறது.
சேதத்தை ஆராய அக்குழு நேப்பாள அதிகாரிகளுடன் பாதிக்கப்பட்ட சில பகுதிகளுக்குச் சென்றது.