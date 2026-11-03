லயன்ஸ் குழுவின் கவனம் சிதறாது: ஹாரிஸ்

சவூதி அரேபியாவில் தீவிரமடைந்து வரும் பாதுகாப்பு பற்றிய கவலைகளுக்கு மத்தியில், 2027ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசியக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டி டிசம்பர் மாதத்துக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக ஆசியக் காற்பந்துச் சம்மேளனம் செவ்வாய்க்கிழமையன்று (நவம்பர் 3) உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
இதன் காரணமாக, சிங்கப்பூர் லயன்ஸ் அணி பெரிதும் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் ஆசியக் கிண்ணப் போட்டிப் பயணம் மேலும் தாமதமாகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
புதிய அட்டவணையின்படி, இப்போட்டித்தொடர் 2027ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 23ஆம் தேதி முதல் 2028ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 21ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்.
இந்த 11 மாத காலத் தள்ளிவைப்புக்கு முன்னதாக, 24 அணிகள் பங்கேற்கும் அந்தக் காற்பந்துப் போட்டி, சவூதி அரேபியாவின் ஜெட்டா, ரியாத், அல் கோபார் ஆகிய நகரங்களில் ஜனவரி 5ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி வரை நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
இதுகுறித்து ஆசியக் காற்பந்துச் சம்மேளனம் வெளியிட்ட ஊடக அறிக்கையில், போட்டி ஏற்பாட்டுக் குழு மற்றும் சவூதி அரேபியக் காற்பந்துச் சம்மேளனம் ஆகியவற்றுடன் மேற்கொண்ட விரிவான ஆலோசனைகள் மற்றும் நெருக்கமான கலந்துரையாடல்களுக்குப் பிறகே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்டுள்ள தற்போதைய சூழல், அதனால் உண்டாகியுள்ள குறிப்பிடத்தக்க தளவாடச் சிக்கல்கள் மற்றும் பயண இடையூறுகள் உள்ளிட்ட விதிவிலக்கான சூழல்களைக் கருத்தில் கொண்டே இந்த ஒத்திவைப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக சம்மேளனம் விளக்கியுள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து, ஆசியக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டியில் சிங்கப்பூரின் லயன்ஸ் அணி பலம் வாய்ந்த ஆஸ்திரேலியா, ஈராக், தஜிகிஸ்தான் ஆகிய அணிகளுடன் ‘டி’ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இத்தொடரைத் தங்கள் அணி மிகுந்த ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்ததாக லயன்ஸ் குழுவின் அணித் தலைவர் ஹாரிஸ் அருண் தெரிவித்தார். இருப்பினும், இந்த ஒத்திவைப்பு ஓரளவுக்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றுதான் என்றும் அவர் கூறினார்.
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“தற்போது தயாராவதற்கான மிகச் சிறந்த வழியைக் கண்டறிய வேண்டும். கூடுதல் கால அவகாசம் கிடைத்துள்ளது. ஆயினும் எங்களது முழுக் கவனமும் இலக்கும் மாறாமல் அப்படியேதான் இருக்கும்,” என்று அவர் உறுதியுடன் தெரிவித்தார்.