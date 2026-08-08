சென்னை: இந்திய அரசு கொண்டுவரத் திட்டமிட்டுள்ள தொகுதி மறுவரையறை (Delimitation) மசோதா குறித்து விவாதிப்பதற்காக, தமிழக முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய் தலைமையில் சனிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 8) நடைபெற்ற தமிழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் அவசரக் கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தை தமிழக எதிர்க்கட்சிகள் புறக்கணித்தன.
தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லம் மூலமாக அனைத்துக் கட்சி மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கும் தனித்தனியாக அழைப்பிதழ்கள் அனுப்பப்பட்டிருந்தன. ஆனால், இக்கூட்டம் தொடங்குவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக, தமிழகத்தின் முதன்மை எதிர்க்கட்சியான திமுக தனது புறக்கணிப்பு முடிவை அறிவித்தது.
காவிரி, மேகதாது அணை விவகாரத்தில் மாநிலத்தின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்டாமல், தொகுதி மறுவரையறை என்ற பெயரில் தவெக அரசு ‘அரசியல் நாடகம்’ நடத்துவதாக திமுக குற்றஞ்சாட்டியது.
“மாநிலத்தின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சினை புறந்தள்ளப்படும்போது, இந்த அவசரக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதில் எந்த நியாயமும் இல்லை,” என திமுக எம்பி கனிமொழி தெரிவித்தார்.
திமுகவைத் தொடர்ந்து அதிமுக, பாமக, தேமுதிக, மக்கள் நீதி மய்யம் ஆகிய கட்சிகளும் கூட்டத்தைப் புறக்கணிப்பதாக அடுத்தடுத்து அறிவித்தன. அதிமுக உறுப்பினர்கள் டெல்லி பயணத்தைக் காரணம் காட்டி ஒதுங்கிக் கொள்ள, அமெரிக்காவில் இருக்கும் கமல்ஹாசன் தரப்பும் பங்கேற்க இயலாது என்பதை உறுதி செய்தது.
தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மொத்தம் 57 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் திமுகவின் 30 எம்பிக்கள், அதிமுக, பாமக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் 37 உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தைப் புறக்கணித்தனர். இறுதியில் காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளின் 20 எம்பிக்கள் மட்டுமே அரங்கில் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் உரையாற்றிய முதல்வர் விஜய், தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் விரைவில் தீர்மானம் கொண்டுவரப்படும் என உறுதியளித்தார்.
எதிர்க்கட்சிகளின் இந்த மொத்த புறக்கணிப்பு, தவெக அரசுக்குக் கிடைத்த முதல் பெரிய அரசியல் பின்னடைவு என அரசியல் விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.