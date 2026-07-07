Home
quick-news-icon

2,500 ஆண்டு பழைமையான படிக்கட்டு அமைப்புடன் கூடிய கிணறு கண்டுபிடிப்பு

2,500 ஆண்டு பழைமையான படிக்கட்டு அமைப்புடன் கூடிய கிணறு கண்டுபிடிப்பு

2 mins read
853528bf-0207-4e32-b9f4-5a8bbd44b178
தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறை சார்பில் தென்காசி மாவட்டம், மலையப்பட்டி பகுதியில் 16 குழிகள் தோண்டப்பட்டு அகழாய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. - படம்: இந்து தமிழ் திசை

தென்காசி: தமிழகத்தின் தென்காசி மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழாய்வின்போது 2,500 ஆண்டுகள் பழைமைவாய்ந்த படிக்கட்டு கிணறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறை சார்பில் தென்காசி மாவட்டம் மலையப்பட்டி பகுதியில் 16 குழிகள் தோண்டப்பட்டு அகழாய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில், அங்கு படிக்கட்டுகளைக் கொண்ட, செங்கல் கட்டுமானக் கிணறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

அங்குள்ள செங்கற்கள் 40 செமீ நீளமும் 20 செமீ அகலமும் கொண்டதாக அளவில் பெரியதாக உள்ளன என்றும் கிணற்றின் உட்பகுதியில் நீர்மட்டம் இருந்ததற்கான தடயங்கள் காணப்படுகின்றன என்றும் தொல்லியல் துறை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

இந்தக் கிணறு பண்டைய கால மக்களுக்கு கோடைக் காலங்களில் முக்கியமான நீராதாரமாக இருந்திருக்கக்கூடும் என்றும் ஆய்வு நீடிக்கும்போது கிணற்றின் முழு ஆழம் எவ்வளவு என்பது தெரியவரும் என்றும் அதிகாரிகள் கூறினர்.

கீழடி, காவிரிப்​பூம்​பட்டினம், அரிக்​கமேடு போன்ற பகு​தி​களில் கிடைக்​கக்கூடிய செங்​கல் அமைப்​பு​களைப் போன்றே இந்தக் கிணற்​றின் கட்​டு​மான​மும் உள்​ளது.

தமிழகத்​தில் வேறு எந்த அகழாய்​விலும் கண்​டறி​யாத வகை​யில் முதல்முறை​யாக படிக்​கட்டு அமைப்​புடன் இந்தக் கிணறு கண்​டறியப்​பட்​டுள்​ளது.

இந்தக் கிணற்​றின் படிக்​கட்​டு​கள் கற்​களாலும் கிணற்​றுச் சுவர்​கள் செங்​கற்​களாலும் கட்​டப்​பட்​டுள்​ளன. படிக்​கட்​டில் உள்ள தேய்​மானம் நீண்ட கால​மாக மக்​கள் இந்தக் கிணற்றைப் பயன்​படுத்தியிருப்பதைக் காட்​டு​கிறது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
குடிநுழைவு, சோதனைச்சாவடி ஆணையம், ஜூன் விடுமுறைக் காலத்தின்போது தவறிழைக்கும் வாகன ஓட்டிகளைப் பிடிக்கும் நோக்கில் சோதனை நடவடிக்கைகளை அதிகரித்தது.

உட்லண்ட்ஸ் சோதனைச்சாவடியில் 50க்கு மேற்பட்ட வாகன ஓட்டிகள் பிடிபட்டனர்

08 Jul 2026 - 12:22 PM

உள்துறை துணை அமைச்சர் கோ பெய் மிங் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) நாடாளுமன்றத்தில் விளக்கம் அளித்தார்.

இந்தியச் சமூகத்தைக் குறிவைத்த பதிவுகள் திட்டமிட்ட பிரசாரம் என்பதற்கு ஆதாரமில்லை

07 Jul 2026 - 12:22 PM

சாலைப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்து, விதிமீறல்களைக் குறிவைக்கும் நோக்கில், அமலாக்க நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தும் சட்டத் திருத்தங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

வாகனம் ஓட்டும்போது கைப்பேசியைக் கையில் வைத்திருந்தால் அபராதம்

07 Jul 2026 - 2:00 PM

திங்கட்கிழமை (ஜூலை 6) நிலவரப்படி, டெங்கிச் சம்பவங்கள் பதிவான குழுமங்களின் எண்ணிக்கை 17.

இயோ சூ காங்கில் வேகமாய்ப் பரவுகிறது டெங்கிக் காய்ச்சல்

07 Jul 2026 - 7:14 PM

பாசிர் ரிஸ் கடற்கரையில் மின்னல் தாக்கி ஆடவர் ஒருவர் மாண்டார்.

மின்னல் தாக்கி காயமடைந்த நால்வர் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பினர்

07 Jul 2026 - 7:50 PM

மிகக் குறைந்த எடையில் (4 கிலோ) வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ‘உக்கிரன்’ துப்பாக்கி மூலம் 500 மீட்டர் தூரமுள்ள இலக்குகளை எளிதில் குறிவைக்க முடியும் என்று திரு ஜோசப் கூறியுள்ளார்.

100 நாளில் தயாரிக்கப்பட்ட ‘உக்கிரம்’ துப்பாக்கிச் சோதனை​கள் வெற்றி

07 Jul 2026 - 6:24 PM

சம்பவ நாளன்று கேரள மாநிலம் மலப்புரம் பெரிந்தல்மன்னா பகுதியைச் சேர்ந்த சதாருல்லுக்கும் சவரியாவுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் மூண்டது. 

உஸ்பெகிஸ்தானில் மடிக்கணினியால் தாக்கி இந்திய மருத்துவ மாணவி கொலை

07 Jul 2026 - 5:13 PM

கூட்டமாக இருந்ததால் தனியாக இருந்த கடை நிறுவனர் கட்டண விவரத்தை கவனிக்கவில்லை.

$2 உணவுக்கு $200 செலுத்திச் சென்ற வாடிக்கையாளரைத் தேடும் கடை

04 Jul 2026 - 5:06 PM

சிங்கப்பூர்ப் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங்கும் இந்தோனீசிய அதிபர் பிரபோவோ சுபியாந்தோவும் ஜகார்த்தாவில் சந்தித்துப் பேச்சு நடத்தினர்.

மலாக்கா நீரிணையைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க சிங்கப்பூரும் இந்தோனீசியாவும் உறுதி

06 Jul 2026 - 8:58 PM

தன்னை கைது செய்ய முடியாது என்று கூச்சல் போட்டு கத்திய நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

காவல்துறை அதிகாரிகளை அவமதித்தவர்மீது குற்றச்சாட்டு

06 Jul 2026 - 1:31 PM

மலையடிப்பட்டி அகழாய்வில் முது​மக்​கள் தாழிகள், வரையப்​பட்ட மூன்று பானை​கள் உள்ளிட்டவைக் கண்​டறியப்​பட்​டுள்​ளன.

மேலும், கண்​ணாடி மணி​கள், சுடுமண் சிற்பங்கள், விளை​யாட்​டுக்கற்​கள், கற்​கருவி​கள், இரும்​புப் பொருள்​கள், இரும்பு உருக்கின் கழி​வு​கள் ஆகியவற்றின் மூலம் நுண்கற்​காலம், இரும்​புக் காலம், வரலாற்றுத் தொடக்கக் காலம், வரலாற்​றுக் காலம் ஆகிய அனைத்து பண்​பாட்டுக் காலங்​களி​லும் இங்கு மக்​கள் வாழ்ந்​திருக்​கலாம் என அறிய முடிகிறது என்று தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் மேலும் தெரிவித்துள்ளனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்
அகழாய்வுகிணறுதொல்லியல்கீழடி

தொடர்புடைய செய்திகள்