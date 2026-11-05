Home
சந்தா
  • whatsapp-icon
  • facebook-icon
  • twitter-icon
  • instagram-icon
  • youtube-icon

திருச்சி சிறப்பு முகாமில் ஈழத் தமிழர்கள் மரமேறிப் போராட்டம்

திருச்சி சிறப்பு முகாமில் ஈழத் தமிழர்கள் மரமேறிப் போராட்டம்

பிணை பெற்றும் ஈரானியப் பெண் அடைப்பு
படம்: ஐபிசி தமிழ்

05 Nov 2026 - 12:44 pm

2 mins read

திருச்சி: தமிழ்நாட்டின் திருச்சி மத்திய சிறை வளாகத்திலுள்ள வெளிநாட்டவர் சிறப்பு முகாமில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஈழத் தமிழர்கள், தங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அன்றாட உணவுக் கொடுப்பனவுகள் நிறுத்தப்பட்டதைக் கண்டித்து முகாம் வளாக மரங்களின் மீதேறி தீவிரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

நடப்பு நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் வழங்கப்பட வேண்டிய அத்தியாவசிய உணவுக்கான கொடுப்பனவுகள் நிர்வாகத்தால் வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

அடிப்படை வாழ்வாதார உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த முகாம்வாசிகள், உயரமான மரங்களின் மீதேறி இறங்க மறுத்துப் போராட்டத்தில் குதித்தனர். அதிகாரிகள் பலமுறை சமரசப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை இறங்கப் போவதில்லை என போராட்டக்காரர்கள் மறுத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

ஏற்கனவே, பல ஆண்டுகளாக அங்குத் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் போராளியான 50 வயதுடைய கிருஷ்ணகுமார் கந்தசாமி என்பவர் கடந்த வாரம் வலுக்கட்டாயமாக இலங்கைக்கு நாடுகடத்தப்பட்டார்.

அத்தொடர் நடவடிக்கைகளால் உயிருக்கு அச்சமடைந்திருந்த நிலையில், தற்போது உணவுக் கொடுப்பனவும் முடக்கப்பட்டதால் முகாம் வளாகத்தில் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அங்குப் பலத்த காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

நீதிமன்றத்தை நாடிய ஈரானியப் பெண்

இதற்கிடையே, நீதிமன்றத்தால் பிணை வழங்கப்பட்ட பின்னரும் அதே முகாமில் அடைக்கப்பட்டுள்ள 30 வயதுடைய ஈரானியப் பெண் பெகா அன்சாரி, தன்னை விடுவிக்கக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

ஈரானில் நிலவிய மதக் கெடுபிடிகளால் கிறித்துவ மதத்திற்கு மாறியதால், 2019ல் அங்கிருந்து தப்பித்து இலங்கை வழியாக 2022ல் சுற்றுலா விசாவில் இந்தியா வந்ததாக அவர் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஐநா அகதிகள் உயர் ஆணையம் (UNHCR) அவருக்கு 2025 மார்ச் மாதம் அகதி தகுதி வழங்கியபோதும், விசா, கடப்பிதழ் காலாவதியான வழக்கில் கன்னியாகுமரி காவல்துறையினரால் 2025 டிசம்பர் மாதம் அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
இந்தோனீசியாவில் செம்பனைப் பயிரிடும் நில உரிமங்களைக் கொண்டுள்ள வில்மார் நிறுவனத்தின் பங்கு விலை கடந்த ஒரு மாதத்தில் 14 விழுக்காட்டுக்கும் மேலாகச் சரிவடைந்துள்ளது.

வில்மார் நிறுவனத்தில் 100,000 பங்குகளை வாங்கினார் முன்னாள் அமைச்சர் ஜார்ஜ் இயோ

05 Nov 2026 - 12:57 PM

கடந்தகால புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில், படிப்பு முடிந்து ஆறு மாதங்கள் கடந்த பின்னர் வேலைவாய்ப்பு விகிதம் அதிகரிப்பதாக ஆறு தன்னாட்சிப் பல்கலைக்கழகங்களும் தெரிவித்தன.

படிப்பு முடித்த ஓராண்டில் அதிகமான பட்டதாரிகளுக்கு வேலை

04 Nov 2026 - 9:38 PM

இவ்வாண்டின் ஏபெக் உச்சநிலை மாநாடு சீனாவின் ‌ஷென்சன் நகரில் நடைபெறவுள்ளது.

முத்தரப்புச் சந்திப்புக்காக ர‌ஷ்யா, அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை: உறுதிப்படுத்தியது சீனா

04 Nov 2026 - 8:20 PM

சென்னை அனைத்துலக விமான நிலையத்தில் நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் முக அடையாளப் பயணச் சோதனை முறை வெளிநாட்டுப் பயணிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சென்னை அனைத்துலக விமான நிலையத்தில் முக அடையாளத் தொழில்நுட்பம்

04 Nov 2026 - 8:21 PM

ஜனவரியில் மாவட்ட நீதிமன்றம் அவருக்குப் பிணை வழங்கிய நிலையிலும், அரசின் உத்தரவால் திருச்சி முகாமில் அவர் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

நீதிமன்ற வழக்குகளை எதிர்கொள்ளவும், வெளிநாடு செல்ல ஏதுவாக முகாமிற்கு வெளியே நடமாடவும் விசா நடைமுறைகளை சென்னை மண்டல வெளிநாட்டவர் பதிவு அலுவலகம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என அவர் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
தமிழ்நாடுதிருச்சிமுகாம்ஈழம்தமிழர்போராட்டம்கைதிஈரான்

தொடர்புடைய செய்திகள்