திமுகவின் திருச்சி மாநாடு: பிரியாணி, முக்கிய அறிவிப்புகள்

திமுக மாநாட்டுக்காக பிரம்மாண்ட முகப்பு அமைக்கப்பட்டது. - படம்: புதிய தலைமுறை காணொளி

திருச்சி: திருச்சியில் திமுகவின் 12வது மாநாடு திங்கட்கிழமை நடைபெறுகிறது.

இதில் கலந்துகொள்வோருக்கு கம,கம பிரியாணி வழங்கப்படும் என்றும் திமுக தலைவரும் தமிழ்நாட்டின் முதல்வருமான ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார் என்றும் தமிழக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சட்​டசபைத் தேர்​தலை முன்​னிட்டு திமுக சார்​பில், “ஸ்​டா​லின் தொடரட்​டும், தமிழ்​நாடு வெல்​லட்​டும்” என்ற தலைப்​பில் திருச்சி சிறுக​னூரில் தேர்​தல் அரசி​யல் மாநாடு நடை​பெறுகிறது. இதற்​காக திமுக முதன்​மைச் செய​லா​ள​ரும், அமைச்​சரு​மான நேரு தலை​மை​யில் பிரம்​மாண்ட ஏற்​பாடு​கள் செய்​யப்​பட்​டுள்​ளன.

சிறுக​னூரில் மாநாட்​டுக்​காக 700 ஏக்​கர் மாநாட்டு வளாகம் அமைக்​கப்​பட்​டுள்​ளது. இதில், 200 ஏக்​கரில் மாநாட்டு அரங்​க​மும், 240 அடி நீள பிரம்​மாண்ட மேடையும் பிரம்​மாண்ட எல்​இடி திரை​யும் அமைக்​கப்​பட்​டுள்​ளன.

இதுத​விர, மாநாட்​டுத் திடலில் 168 இடங்​களில் எல்​இடி திரைகள் பொருத்​தப்​பட்​டுள்​ளன. கோட்டை வடி​வில் 1,000 அடி நீளத்​துக்கு பிரம்​மாண்ட முகப்பு அமைக்​கப்​பட்டு ஈவெரா, அண்​ணாதுரை, கருணாநி​தி, ஸ்டா​லின், உதயநிதி ஆகியோரது படங்​கள் இடம் பெற்​றுள்​ளன.

மாநாட்​டில் 3.60 லட்​சம் நாற்​காலிகள் போடப்​பட்​டுள்​ளன. 48 நுழைவு​வா​யில்​கள் அமைக்​கப்​பட்​டுள்​ளன. மாநாட்​டுக்கு வருவோருக்கு குடிநீர் பாட்​டில் அடங்​கிய பை ஒன்று வழங்​கப்​படு​கிறது. மேலும், மாநாட்டு திடலில் 4 லட்​சம் பேருக்கு உணவு வழங்​க​வும் ஏற்​பாடு செய்​யப்​பட்​டுள்​ளது. மாநாட்​டில் பங்​கேற்​ப​தற்​காக முதல்​வர் ஸ்​டா​லின் சென்​னை​யில் இருந்து தனி விமானத்​தில் திருச்சி வரு​கிறார்.

மாநாட்டு வளாகத்​தின் முகப்பில் உள்ள 100 அடி உயர கொடிக்​கம்​பத்​தில் கட்​சிக் கொடியை ஏற்​றி விட்டு அரங்கிற்குள் செல்​கிறார். அங்​கிருந்து 600 அடி நீள பாதையில் நடந்து மேடைக்​குச் செல்​கிறார்.

இதற்கிடையே மாநாட்டில் பங்கேற்கும் திமுக நிர்வாகிகளுக்காக சைவ, அசைவ மதிய உணவு தயார் செய்யப்பட்டது. அசைவத்தில் கமகமக்கும் மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் 65 ஆகிய உணவுகள் தயாரிக்கப்பட்டது. அதன்படி, 10 லட்சம் பேருக்கு 1 லட்சத்து 20 ஆயிரம் கிலோ மட்டன், 80 ஆயிரம் கிலோ கோழி இறைச்சி பயன்படுத்தப்பட்டது. சிறப்பு சைவ உணவும் தயார் செய்யப்பட்டது.

