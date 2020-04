அதிகாலையில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் இருவர் உயிரிழப்பு

மோட்டார்சைக்கிளை ஓட்டிச் சென்ற மலேசியரான திரு முகமது ரபிக் முகமது ஃபரூக் (இடது), பின்னால் அமர்ந்து பயணம் செய்த இந்திய ஊழியர் திரு சுல்தான் அப்துல் காதர் ரஹ்மான் கரீம் ஆகிய இருவரும் விபத்தில் உயிரிழந்தனர். படங்கள்: FAMILY OF MOHAMED RBIK BIN MOHAMED FAROOK AND COURTESY OF MR SULTHAN'S FAMILY