Home
quick-news-icon

வடகொரியாவுடனான நட்பு எந்தச் சூழ்நிலையிலும் மாறாது: சீனா

வடகொரியாவுடனான நட்பு எந்தச் சூழ்நிலையிலும் மாறாது: சீனா

2 mins read
c0cad192-7a03-4f41-8480-61941b81ba7b
பெய்ஜிங் வந்த வடகொரியப் பிரதமர் பாக் தே சொங்கை சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங் சந்தித்தார். - ராய்ட்டர்ஸ்

சோல்: உலகின் சூழ்நிலை எப்படி மாறினாலும் வடகொரியாவுடனான பாரம்பரிய நட்பு என்றும் மாறாது என்று சீனா தனது கடப்பாட்டை மறுவுறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது.

சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங் இந்த உறுதிமொழியை வழங்கியிருக்கிறார்.

வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன்னும் சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங்கும் பறிமாறிக்கொண்ட கடிதத்தில் இந்த விவரம் இடம்பெற்றுள்ளதாக வடகொரியாவின் அதிகாரபூர்வ செய்தி நிறுவனமான கேசிஎன்ஏ சனிக்கிழமை (ஜூலை 11) தெரிவித்தது.

சீன அதிபருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான இருதரப்பு நட்பும் ஒத்துழைப்பும் ஒரு புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளதாகத் திரு கிம் ஜோங் உன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இருதரப்பு நட்புறவு ஒப்பந்தத்தின் 65வது ஆண்டு நிறைவு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக வடகொரியப் பிரதமர் பாக் தே சொங் ஜூலை 10ஆம் தேதி பெய்ஜிங் சென்றிருந்தார்.

சீனாவுக்கு அவர் மூன்று நாள் அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

முன்னதாக, ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக, கடந்த ஜூன் மாதம் சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங் வடகொரியத் தலைநகரான பியோங்யாங்கிற்குப் பயணம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது, அரசியல், பொருளாதாரம், கலாசாரம் ஆகிய துறைகளில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்துவது பற்றி இரு தலைவர்களும் கலந்து ஆலோசித்தனர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
மறைமுக கேமராவில் பதிவான துன்புறுத்தல் காட்சிகள் நீதிமன்றத்தில் காட்டப்பட்டன.

நோயாளியான 97 வயது முதலாளியைத் துன்புறுத்திய பணிப்பெண்ணுக்குச் சிறை

11 Jul 2026 - 11:09 AM

ஜூலை 6ஆம் தேதி, ஃபேர்பிரைஸ் பேரங்காடியின் காய்கறிப் பிரிவில், உள்ளூர் காய்கறிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் வைக்கப்பட்டிருந்த விளம்பரப் பதாகை.

ஃபேர்பிரைசில் 4 உள்ளூர் பண்ணைகளின் காய்கறி விற்பனை விரைவில் நிறுத்தம்

10 Jul 2026 - 7:38 PM

வெளிநாட்டுத் தொழிலர் ஒருங்கிணைப்புக்கான செயற்கூட்டணியின் அறிக்கையை வெளியிடும் கலாசார, சமூக, இளையர் துறை துணை அமைச்சர் தினே‌ஷ் வாசு தாஸ் உள்ளிட்டோர் வெளியிட்டனர்.

வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் நிபுணர்களை சமூகத்துக்குள் ஒன்றிணைக்கப் புதிய திட்டங்கள்

10 Jul 2026 - 8:18 PM

பெண்கள் இலவசப் பயணத் திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் குறைந்து, வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவதாகத் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் கூறி வந்தன.

பெண்கள் இலவசப் பயணம்: தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்

10 Jul 2026 - 6:23 PM

‘ஸ்டெம்’ விழாவில் பங்கேற்ற மாணவி ஸ்ரேயா சாத்தப்பன்.

மாணவிகளுக்கு வழிகாட்டிய ‘ஸ்டெம்’ விழா

11 Jul 2026 - 5:00 AM

போக்குவரத்துக் காவல்துறை விதிமுறையை மீறிய இரண்டு லாரிகளை இழுத்துச் சென்றது.

வேகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிக்கான சோதனை; இழுத்துச் செல்லப்பட்ட இரு லாரிகள்

10 Jul 2026 - 5:52 PM

பொதுமக்கள் நகைகளை வாங்குவதற்குமுன் அதன் உள்ளடக்கத்தைச் சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

நகைகள் வாங்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டுகோள்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

கட்டுமானப் பிரச்சினைகள் கண்டறியப்பட்ட 37 மாடிக் கட்டடம்.

தூண்கள் வளைந்த 37 மாடிக் கட்டடத்தின் 15 தளங்களை மீண்டும் கட்ட முடிவு

09 Jul 2026 - 4:32 PM

உள்துறை துணை அமைச்சர் கோ பெய் மிங் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) நாடாளுமன்றத்தில் விளக்கம் அளித்தார்.

இந்தியச் சமூகத்தைக் குறிவைத்த பதிவுகள் திட்டமிட்ட பிரசாரம் என்பதற்கு ஆதாரமில்லை

07 Jul 2026 - 12:22 PM

1983ஆம் ஆண்டு முதல் எஸ்பிஎஸ் டிரான்சிட் நிறுவனம் தெம்பனிசில் பேருந்துச் சேவைகளை இயக்கி வருகிறது.

43 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தெம்பனிஸ் பேருந்துச் சேவை கைமாறியது

06 Jul 2026 - 5:49 PM

கடந்த 1961ஆம் ஆண்டு ஜூலை 11ஆம் தேதி கையெழுத்திடப்பட்ட இந்த நட்புறவு, ஒத்துழைப்பு, பரஸ்பர உதவி ஒப்பந்தமே தற்போதைய நிலையில் சீனா தற்காப்புக்காகப் போட்டுக்கொண்ட ஒரே ஒரு தீவிரக் கூட்டுப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தமாகும்.

திரு ஸி, தான் எழுதிய கடிதத்தில், “அனைத்துலக அளவில் அரசியல் சூழ்நிலை எப்படி மாறினாலும், சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் சீன அரசாங்கமும் வடகொரியாவுடனான பாரம்பரிய நட்புறவுக்குத் தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் அளிக்கும். கிம் ஜோங் உன்னின் தலைமையிலான வடகொரிய சோசலிசப் பாதைக்குச் சீனா என்றும் உறுதுணையாக இருக்கும். இரு நாடுகளின் பொதுவான நலன்களையும், சாதகமான உத்திபூர்வ சூழ்நிலைகளையும் பாதுகாப்பதில் சீனா தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்படும்,” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
ஸி ஜின்பிங்கிம் ஜோங் உன்வடகொரியாசீனாஒப்பந்தம்

தொடர்புடைய செய்திகள்