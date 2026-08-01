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ஸ்பெயினில் நிகழ்ந்த ஊடுருவலால் தவிக்கும் ஐரோப்பா

ஸ்பெயினில் நிகழ்ந்த ஊடுருவலால் தவிக்கும் ஐரோப்பா

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பாதுகாப்புத் தளர்வால் பல ஐரோப்பிய நாடுகள் ஸ்பெயினுக்கு கண்டனம்
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ஸ்பெயினின் காவல்துறை அதிகாரிகளும் ராணுவத்தினரும் பெருங்கூட்டமெனத் திரண்ட குடியேறிகளை அந்நாட்டிலிருந்து பாதுகாப்பாக வெளியேற மொரோக்கோ எல்லைவரை உடன் சென்றனர். - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்
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ஸ்பெயினின் எல்லையில் உள்ள சியுடா நகருக்குள் நுழைந்த மொரோக்கோ மக்களில் ஒரு பகுதியினர்.
ஸ்பெயினின் எல்லையில் உள்ள சியுடா நகருக்குள் நுழைந்த மொரோக்கோ மக்களில் ஒரு பகுதியினர். -

சியுடா/ஸ்பெயின்: ஸ்பெயின் நாட்டின் மொரோக்கோ உடனான எல்லைப் பகுதியில் சியுடா நகரம் அமைந்துள்ளது.

புவியியல் ரீதியாக அது வட ஆப்பிரிக்க மக்களுக்கு ஐரோப்பாவுக்கான எல்லையாகவும் உள்ளது. அந்நகருக்குள் சில நாள்களுக்கு முன்பு, 50,000க்கும் மேற்பட்ட மொரோக்கோ மக்கள் சட்டவிரோதமாக ஊடுருவியுள்ளனர்.

அதனை அவ்வட்டார ஆட்சிக்கான தலைவர் யுவான் ஜீசஸ் விஸ்வாஸ் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.

அந்தக் கள்ளக்குடியேற்றப் பிரச்சினை ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர் நாடுகளுக்கு பல ஆண்டுகளில் காணப்படாத பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சியுடாவை அடைய பல மொரோக்கர்கள் நில எல்லைகளைக் கடந்ததோடு, கடலில் நீந்தி அந்நகரை எட்டும் முயற்சியிலும் இறங்கினர். அதில் 67 பேர் உயிரிழந்தனர் என்று ஸ்பானிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

திங்கட்கிழமை (ஜூலை 27) முதல் சியுடாவுக்குள் நுழைந்தோரில் 48,000க்கும் மேற்பட்டோர் 48 மணிநேரத்தில் மீண்டும் மொரோக்கோ திரும்பிவிட்டதாகவும் ஸ்பெயினின் அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

ஸ்பெயின் காவல்துறையினர் சியுடா நகரின் எல்லையைச் சுற்றி 500 மீட்டர் சுற்றளவுக்கு மிதக்கும் வேலிகளை எழுப்பியுள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். அந்த நடவடிக்கையின் பயனால் இதுவரை எந்த ஊடுருவலும் நிகழவில்லை என்று அறியப்படுகிறது.

ஊடகங்கள் வெளியிட்ட புகைப்படங்களில் ஆளில்லா கடற்கரைப் பகுதிகளில் ஸ்பெயின் அதிகாரிகள் கண்காணிப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது தெரிகிறது.

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செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேசிய விண்வெளி ஆய்வு அமைப்பின் (என்எஸ்ஏஎஸ்) துணை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜோனதன் ஹுங், தலைமை நிர்வாகி ஙியாம் லெ நா, தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரி டெஸ்மண்ட் லிம், கொள்கை, உத்திகளுக்கான தலைமை அதிகாரி டியானா டெஸ்கர் ஆகியோர்.

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ஐரோப்பாவின் பல நாடுகள் இந்த சம்பவம் குறித்து கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன. அரசதந்திர அளவில் இது அவ்வட்டாரத்தில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்திவிட்டது.

இதற்கிடையே பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் உடனான அதன் எல்லைகளில் பாதுகாப்பை கடுமையாக்கியுள்ளது. கண்காணிப்புப் பணிகளில் அதன் அதிகாரிகளை ஐந்து மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

ஸ்பெயின் உடன் செய்யப்பட்டுள்ள விசா இன்றி ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இடையே பயணம் செய்யும் ‘ஷெங்கன்’ ஒப்பந்தத்தை ஒரு மாத காலத்துக்கு இத்தாலி ஒத்திவைத்திருப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

ஸ்பெயினை அந்த ஒப்பந்தத்தில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று பல ஐரோப்பிய நாடுகள் அறைகூவல் விடுத்துள்ளன. ஆயினும் ஒப்பந்தம் கடைப்பிடிக்கப்படுவதற்கு ஸ்பெயின் உத்தரவாதம் அளிப்பதாக அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் ஆறுதல் கூறினார்.

ஸ்பெயினின் பிரதமர் பெட்ரோ சஞ்சேஸ் கள்ளக் குடியேற்றத்துக்கு மக்களைக் கடத்தும் குற்றக் கும்பல்களே முக்கியக் காரணம் என்று கூறினார். அதோடு குடியேற்றம் குறித்த அவதூறான செய்திகள் பரவுவதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

ஐரோப்பிய ஒன்றிய நிலைப்பாடு

ஐரோப்பிய ஒன்றிய அமைப்பின் தலைவர் உர்சுலா வொன்டர் லெயன், சியுடாவில் நடப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாது என வன்மையாகக் கண்டித்தார்.

“எங்களது சட்டங்களை மதிக்காமல் யாரும் (ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின்) எல்லைகளை மீறுவதை அனுமதிக்க முடியாது,” என்று அவர் சமூக ஊடகத்தில் பதிவிட்டார்.

பின்லாந்தும் டென்மார்க்கும் ஷென்கன் ஒப்பந்தத்தை இடைநீக்கம் செய்த இத்தாலியின் செய்கையை வரவேற்றன.

ஜெர்மனி எல்லை தாண்டிய மக்களை உடனே மீட்டுக்கொள்ளும்படி மொரோக்கோவை வலியுறுத்தியது.

ஸ்பெயினுக்கு உதவத் தயாராக உள்ளதாகப் பிரிட்டன் அறிவித்துள்ளது.

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