பொகோட்டா: அமெரிக்காவுக்கும் கொலம்பியாவுக்கும் இடையில் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் வேளையில் இரு நாட்டின் அதிபர்களும் தொலைபேசிவழி பேசியுள்ளனர். புதன்கிழமை (ஜனவர் 7) அந்த உரையாடல் நிகழ்ந்தது. அந்நிகழ்வை அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் தமது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் உறுதிசெய்தார். “கொலம்பிய அதிபர் குஸ்தாவோ பெட்ரோ நான் பேசியது மிகுந்த மரியாதைக்குரியது. அவரது நாட்டின் போதைப்பொருள் நிலவரம் குறித்தும் பிற கருத்துவேறுபாடுகள் பற்றியும் விளக்குவதற்காக அவர் என்னை அழைத்தார். அவரது அழைப்பையும் உரையாடல் தொனியையும் பாராட்டுகிறேன். விரைவில் திரு பெட்ரோவைச் சந்திக்க ஆவலாக உள்ளேன்,” என்று திரு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல, திரு டிரம்ப் அதிபர் ஆன பிறகு முதல்முறை அவருடன் தொலைபேசியில் பேசியதாக திரு பெட்ரோவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கசப்புக்கு இடையே கலந்து பேசிய இரு நாட்டு அதிபர்கள்
கொலம்பிய அதிபர் குஸ்தாவோ பெட்ரோ. - படம்: ஏஎஃப்பி
Presidents spoke amidst bitterness
On Wednesday, January 7th, US President Donald Trump and Colombian President Gustavo Petro spoke by phone amid rising tensions between their countries. Trump mentioned the call on social media. Petro described the conversation as "very respectful," stating Trump called to discuss the US drug situation and other disagreements. Petro appreciated the call's tone, and Trump expressed interest in meeting Petro soon. Petro noted this was their first conversation since Trump became president.Generated by AI
