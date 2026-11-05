தொடுதிரை மடிக்கணினிகள்
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது முதல் தொடுதிரை மடிக்கணினியை அக்டோபர் 28ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தியது. புதிய 14 அங்குலம், 16 அங்குலம் ‘மேக்புக் புரோ’ மடிக்கணினிகள் முழுத் தொடுதிரை வசதியைக் கொண்டுள்ளன.
‘எம்5 புரோ’, ‘எம்5 மேக்ஸ்’ சில்லுகள் மூலம் இயங்கும் அந்தக் கணினிகள் நவம்பர் மாதத் தொடக்கத்தில் விற்பனைக்கு வரும். அதற்கான முன்பதிவுகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
மாபெரும் மின்னிலக்க நாணயத் திருட்டு
மின்னிலக்க நாணயங்களுக்குப் பரிமாற்றச் சேவை வழங்கும் பைனான்ஸ் நிறுவனம் அக்டோபர் 30ஆம் தேதி ஆட்டம் கண்டது. அதன் தளத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட 6.3 பில்லியன் டாலரை ஊடுருவிகள் திருடினர்.
இருப்பினும் வேகமாகச் செயல்பட்ட பைனான்ஸ், திருடப்பட்ட நிதியிலிருந்து 95 விழுக்காட்டை மீட்டுள்ளது. இணையத் திருட்டுக்கு வடகொரிய ஆதரவு பெற்ற ‘டிரேடர்டிரெய்டர்’ என்ற குழுவே காரணம் எனச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
திறன்பேசி நிறுவனங்கள் கவனம்
அண்மைக்காலமாக சிலிக்கான்-கார்பன் வகை மின்கலன்களைப் பயன்படுத்துவதில் திறன்பேசி நிறுவனங்கள் கவனம் செலுத்தி வருகின்றன. இதனால் கைப்பேசிகளில் மின்கலன்கள் வெகு நேரம் இயங்கும். அதேவேளை மின்கலன் அளவிலும் மாற்றமிருக்காது.
இந்தியாவில் வெளியான ‘ஓப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ்10’ கைப்பேசிகளில் 7,000mAh ஆற்றல்கொண்ட மின்கலன் இடம்பெற்றுள்ளது. விரைவில் வெளிவரவுள்ள ‘ஒன்பிளஸ் 16’ போன்ற கைப்பேசிகளின் மின்கலன் 9,000mAh வரை ஆற்றல் கொண்டிருக்கும்.
ஊழியர்களைக் குறைக்கும் மைக்ரோசாப்ட்
செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) உள்கட்டமைப்பில் அதிக வளங்களை முதலீடு செய்வதற்காக, ஏறக்குறைய 60,000 ஊழியர்களுக்கு விருப்ப ஓய்வுத் திட்டங்களை மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.
தயாராகும் தைவான்
தைவான் ஆளில்லா வானூர்திகள் தயாரிப்பில் மும்முரமாக இறங்கியுள்ளது. ராணுவம் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று அது நம்புகிறது. அதனால் தற்போது ஆயிரக்கணக்கான ஆளில்லா வானூர்திகளை உருவாக்கி வருவதாகத் தைவான் அறிவித்துள்ளது.
ஏஐ, சில்லுகளுக்கு இருமடங்கு நிதி
தென்கொரியா, செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்திலும் பகுதி மின்கடத்திகளிலும் செலவிடும் தொகையை அடுத்த ஆண்டுக்குள் இருமடங்காக உயர்த்தவிருக்கிறது. நாட்டின் ராணுவத்தை, விவேகமான, உன்னதமான படையாக மாற்றத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தப்போவதாகவும் தென்கொரியா கூறுகிறது.