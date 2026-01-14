Home
தாய்லாந்து: ரயில்மீது பாரந்தூக்கி விழுந்து 22 பேர் மரணம்

195 பேருடன் சென்றுகொண்டிருந்த ரயில்மீது பாரந்தூக்கி விழுந்ததால் அந்த ரயில் தடம்புரண்டது. - படம்: இபிஏ
பேங்காக்: தாய்லாந்துத் தலைநகர் பேங்காக்கிலிருந்து அந்நாட்டின் வடகிழக்கிலுள்ள உபோன் ரட்சதானி நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்த பயணிகள் ரயில்மீது கட்டுமானத் தளத்திலிருந்த பாரந்தூக்கி விழுந்ததில் குறைந்தது 22 பேர் உயிரிழந்தனர்; 80 பேர் காயமுற்றனர்.

ரயிலின் ஒரு பெட்டிமீது பாரந்தூக்கி விழுந்ததை அடுத்து, அந்த ரயில் தடம்புரண்டது.

நக்கோன் ரட்சசிமா மாநிலத்தின் சிக்கியோ மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை (ஜனவரி 14) காலை 9 மணியளவில் இவ்விபத்து நேர்ந்தது.

அதிவிரைவு ரயில் திட்டப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த பாரந்தூக்கி நிலைகுலைந்து, அவ்வழியாகச் சென்ற ரயில்மீது விழுந்தது என்று காவல்துறை கூறியதாக ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து, தடம்புரண்ட அந்த ரயிலில் சிறிது நேரம் தீப்பற்றியதாகவும் பின்னர் தீ அணைக்கப்பட்டுவிட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

“காலை 9 மணியளவில், மேலிருந்து ஏதோ கீழே விழுந்தது போன்ற பெருஞ்சத்தத்தைக் கேட்டேன். அதனைத் தொடர்ந்து, இருமுறை வெடிப்புச் சத்தமும் கேட்டது,” என்று அப்பகுதியில் இருந்த மித்ர இந்த்ரபன்யா, 54, கூறினார்.

விரைந்து சென்று பார்த்தபோது, மூன்று பெட்டிகளைக் கொண்டிருந்த ரயில்மீது பாரந்தூக்கி விழுந்திருந்ததைத் தாம் கண்டதாகவும் அவர் சொன்னார்.

அந்த ரயிலில் 195 பேர் இருந்ததாகவும் மாண்டவர்களை அடையாளம் காணும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் போக்குவரத்து அமைச்சர் பிஃபட் ரட்சகித்பிரகார்ன் கூறினார்.

