பேங்காக்: எதிர்வரும் கோடைக்காலத்தில் பொதுமக்கள் சுகாதார ரீதியில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தாய்லாந்தின் நோய்த் தடுப்புப் பிரிவு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
கடுமையான வெப்பம் இருக்கும் என்பதால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. சில நேரங்களில் மரணங்கள்கூட நேரலாம். அதனால் மக்கள் அலட்சியமாக இருக்கக் கூடாது என்று அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டனர்.
கட்டுமானம் உள்ளிட்ட வெளிப்புற வேலைகளில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள், மூத்தோர், எளிதில் பாதிக்கக்கூடியவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக, தாய்லாந்தில் பிப்ரவரி மாதம் முதல் மே நடுப்பகுதிவரை கோடைக்காலமாக இருக்கும்; ஏப்ரல் மாதத்தில் வெயில் 40 டிகிரி செல்சியசைக் கடக்கும்.
சென்ற ஆண்டு (2025), கோடைக்காலத்தில் கடுமையான வெப்பம் காரணமாக 21 பேர் மாண்டனர்; 182 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.