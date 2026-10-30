Home
சந்தா
  • whatsapp-icon
  • facebook-icon
  • twitter-icon
  • instagram-icon
  • youtube-icon

விபத்துக்குள்ளான ரயில் மணிக்கு 160 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சென்றது: ஸ்பெயின்

விபத்துக்குள்ளான ரயில் மணிக்கு 160 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சென்றது: ஸ்பெயின்

படம்: ஏஎஃப்பி

30 Oct 2026 - 9:47 pm

1 mins read

மட்ரிட்: ஸ்பெயினில் நின்றுகொண்டிருந்த ரயில்மீது மோதி விபத்தை ஏற்படுத்திய ரயில் மணிக்கு 160 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சென்றுகொண்டிருந்ததாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இம்மாதம் 28ஆம் தேதி நேர்ந்த விபத்தில் 69 பேர் உயிரிழந்தனர்.

2013ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நேர்ந்த ஆக மோசமான விபத்தில் 64 பேரைக் காணவில்லை என்று சிவில் கார்ட் தெரிவித்தது.

விபத்தில் மாண்டோரில் 49 பேரின் சடலங்களைக் கூராய்வு செய்த அதிகாரிகள் இதுவரை ஐவரை அடையாளம் கண்டுள்ளனர். அவர்களில் மூவர் பெண்கள், இருவர் ஆண்கள்.

பரிசோதனைகள் மெதுவாக நடைபெறுகின்றன என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

மத்திய ஸ்பெயினின் உர்டா நகருக்கு அருகே நேர்ந்த விபத்துக்கு முன் அதே ரயில் பாதையில் இவ்வாண்டு ஜனவரி மாதம் மற்றொரு ரயில் விபத்துக்குள்ளானது.

அதை முன்னிட்டு ஸ்பெயினின் அதிவேக ரயில் கட்டமைப்பின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

ரயில் விபத்து ஏற்படுவதற்குமுன் தானியக்க சமிக்ஞை கட்டமைப்பில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாகப் பல்வேறு ரயில்கள் நிறுத்தப்பட்டன.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்துக்குள் ஆறு எஃப்ஏ- 50எம் இலகுரக போர் விமானத்தை மலேசியா பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எஃப்ஏ- 50எம் போர் விமானத்தைப் பெற்ற மலேசியா ஆகாயப் படை

30 Oct 2026 - 8:36 PM

இஸ்‌ரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் ஆட்சி அமைக்க 61 இடங்கள் தேவை. ஆனால், நெட்டன்யாகுவின் லிக்குட் கட்சியும் அதன் வலதுசாரி கூட்டணிக் கட்சிகளும் 53 இடங்களை மட்டுமே வென்றுள்ளன.

இஸ்ரேல் தேர்தலில் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் இழுபறி

30 Oct 2026 - 5:24 PM

‘அன்ஹெர்ட் எக்கோஸ்’ ஏற்பாடு செய்துள்ள கலந்துரையாடலின் ஒவ்வோர் அமர்விலும் ‘மனிதப் புத்தகங்களாக’ மூவர் கலந்துகொள்வர்.

மனநலச் சவால்களைப் பற்றிய ‘மனித நூலகம்’

30 Oct 2026 - 7:30 AM

அக்டோபர் 26ஆம் தேதி நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்தோனீசிய எரிசக்தி, கனிமவள அமைச்சர் பஹ்லில் லகடாலியா (நடுவில்).

எரிவாயுவைச் சிங்கப்பூர் மறுவிற்பனை செய்வதாக இந்தோனீசியா குற்றச்சாட்டு

30 Oct 2026 - 2:26 PM

அதையடுத்து மட்ரிட்டில் உள்ள மத்திய கட்டுப்பாட்டு நிலையம் நிலைமையைத் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்தது.

குறிப்புச் சொற்கள்
ஸ்பெயின்ரயில்ரயில் விபத்து

தொடர்புடைய செய்திகள்