வாஷிங்டன்: கிரீன்லாந்தைக் கைப்பற்றுவதற்கான சாத்தியம் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்பும் அவரது குழுவினரும் விவாதித்ததாக செவ்வாய்க்கிழமை (ஜவரி 6) வெள்ளை மாளிகை கூறியது. ஒரு நாட்டைக் கைப்பற்றும்போது ராணுவத்தைப் பயன்படுத்துவது எப்போதும் ஒரு தெரிவாக இருக்கும் என்று அதன் அறக்கை குறிப்பிட்டது.
எட்டு அரசுரிமை நாடுகளைக் கொண்ட ஆர்க்டிக் வட்டாரத்தில் கிரீன்லாந்தை அமெரிக்காவின் உத்திபூர்வ மையமாக உருவாக்க திரு டிரம்ப் திட்டமிடுகிறார். ஏற்கெனவே ரஷ்யாவும் சீனாவும் ஆர்க்டிக் வட்டாரத்தில் ஆர்வம் காட்டி வரும் நிலையில், முந்திக்கொள்ள விரும்புகிறது அமெரிக்கா.
வெனிசுவலோ அதிபரைக் கைது செய்த பின்னர் கிரீன்லாந்தைக் கைப்பற்றுவதில் அமெரிக்கா தீவிரம் காட்டி வருகிறது.