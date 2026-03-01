Home
quick-news-icon
பட்ஜெட் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

டிரம்ப்பின் சீனப் பயணம் ரத்தாகலாம்

டிரம்ப்பின் சீனப் பயணம் ரத்தாகலாம்

2 mins read
e43d006d-24d8-45de-9941-88a7d7809257
அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்பும் சீன அதிபர் ஸீ ஜின்பிங்கும் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தென்கொரியாவில் நடந்த ஆசிய பசுபிக் பொருளியல் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டின் இடையே பேச்சு நடத்தினர். - கோப்புப் படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

ஹூஸ்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் மார்ச் 31ஆம் தேதி சீனாவுக்கு அதிகாரத்துவப் பயணம் மேற்கொள்ள உள்ள நிலையில், ஈரானின் மீதான கடுமையான ராணுவத் தாக்குதல் இடம்பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில், சீனா- அமெரிக்க உச்சநிலைக் கூட்டம் குறித்த புதுப்பிப்புகளை வெள்ளை மாளிகை வழங்கவில்லை. ஆனால், ஈரான் தாக்குதல் அதிகாரப் போட்டியை மேலும் மோசமாக்கும் என்று அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

டிரம்ப்பின் பயணம் ஒத்திவைக்கப்படுவதற்கு அல்லது ரத்து செய்யப்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருப்பதாக ஆசியா குழுமத்திற்கான (The Asia Group) சீனா நிர்வாக இயக்குநர் திரு ஹான் லின் கூறினார்.

“பிப்ரவரி மாதத்தில், அமெரிக்க கருவூலத் துறையின் உயர்மட்டக் குழு டிரம்ப் வருகை குறித்து விவாதிக்க சீனா வந்ததை அடுத்து, அதற்கு 80 விழுக்காடு வாய்ப்பு இருக்கும் எனக் கூறினேன்,” என்று ஷாங்காயில் தங்கியிருக்கும் திரு லின் கூறினார்.

“அப்போது எல்லா சமிக்ஞைகளும் நேர்மறையாக இருந்தன. இப்போது, அது கணிசமாகக் குறைந்துள்ளன,“ என்று அவர் கூறினார். மேலும் வெள்ளை மாளிகையில் பலர் திரு டிரம்ப்பை செல்லக்கூடாது என்று கூறுவதாகவும் பேச்சு அடிபடுவதாகவும் அவர் சொன்னார்.

“அமெரிக்காவின் அசைவுகளை சீனா அணுக்கமாகக் கவனித்து வருகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு வட்டார நெருக்கடியும் தங்களின் உலகளாவிய போட்டிக்கு ஒரு சோதனை என்பதை இரு சக்திகளும் அறிந்துள்ளன,” என்றார் அவர்.

எனினும், டிம்ப்பின் சீன வருகை இடம்பெறும் என்று முன்னாள் அமெரிக்க அரசதந்திரியான டேவிட் மீலி குறிப்பிட்டார். “பரந்த அளவிலான வெளியுறவுக் கொள்கை இலக்குகளில் கவனம் செலுத்தும் அதேவேளையில் ஈரான் நிலைமையை நிர்வகிக்கும் ஆற்றல் டிரம்ப்புக்கு உள்ளது,” என்றார் அவர்.

குறிப்புச் சொற்கள்
டோனல்ட் டிரம்ப்அமெரிக்காசீனாபயணம்பேச்சு வார்த்தை

தொடர்புடைய செய்திகள்