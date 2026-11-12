கோத்தா கினபாலு: மலேசியாவின் சாபா மாநிலத்தில் குறைப்பிரசவத்தில் கீழ்முதுகுப் பகுதியில் ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் அறுவை சிகிச்சை மூலம் வெற்றிகரமாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சாபா மகளிர், சிறார் மருத்துவமனையில் அந்த அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இது, அந்த மாநிலத்தில் மூன்று மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்தில் வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட, ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டையர்களைப் பிரிக்கும் இரண்டாவது அறுவை சிகிச்சை.
அதிக ஆபத்துகளைக் கொண்ட இந்த அறுவை சிகிச்சை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்டதாகச் சாபா மகளிர், சிறார் மருத்துவமனை அறிக்கை மூலம் தெரிவித்தது. அக்குழந்தைகள் பிறந்து 40 நாள்களே ஆகியிருந்தன. அவற்றில் ஒன்றுக்கு மூச்சுப் பிரச்சினை மோசமடைந்ததால் அறுவை சிகிச்சையை முன்னுக்குக் கொண்டுவரவேண்டியிருந்தது.
அதற்கு முன்பு அந்த மருத்துவமனையில் ஜூலை மாதம் 2ஆம் தேதியும் சாபாவில் அறுவை சிகிச்சை மூலம் ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டையர்கள் பிரிக்கப்பட்டன.
நோயாளிகளை மலேசியத் தீபகற்பத்துக்கு இடம் மாற்றாமலேயே மலேசிய நிபுணத்துவ மருத்துவர்களால் பெரிய அளவில் சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்பதற்கு இது எடுத்துக்காட்டு என்று சாபா மகளிர், சிறார் மருத்துவமனை அறிக்கையில் குறிப்பிட்டது.
“இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் ஒட்டிப்பிறந்த குழந்தைகளைப் பிரிக்கும் மிகச் சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது எங்களின் உள்ளூர் மருத்துவக் குழுக்களின் சிறப்பான கடமை உணர்வையும் முனைந்து செயல்படவேண்டும் என்ற போக்கையும் மருத்துவரீதியான ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்துகிறது,” என்று மருத்துவமனை பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தது.