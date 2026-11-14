வாஷிங்டன்: தொலைத்தொடர்பு துண்டிப்பால் நாடுதழுவிய விமானப் பயணங்களை ரத்து செய்யும்படி வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 13) விதித்திருந்த உத்தரவை அமெரிக்கக் கூட்டரசு விமானத்துறை நிர்வாகம் (எஃப்ஏஏ) மீட்டுக்கொண்டது.
கடந்த 2001 செப்டம்பரில் நடந்த தீவிரவாதத் தாக்குதலுக்குப் பிறகு இரண்டாம் முறையாக இவ்வகையான நாடு முழுவதுக்குமான விமானப்போக்குவரத்துத் தடை அன்றைய தினம் விதிக்கப்பட்டது.
அமெரிக்காவின் பல விமான நிலையங்களில் பேரளவில் குழப்பம் ஏற்படுத்திய தடை நீக்கப்பட்டு அந்நாட்டு ஆகாயவெளி சிங்கப்பூர் நேரப்படி காலை 9.15 மணியளவில் திறந்துவிடப்பட்டதாகப் போக்குவரத்துத் துறைச் செயலாளர் சீன் டஃப்வி கூறினார்.
அதோடு விமானப் பயணங்களுக்கான வழக்கநிலை திரும்புவதற்கு நேரமாகும் எனவும் பயணங்கள் படிப்படியாக மீண்டும் இடம்பெறும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
“அது மிகவும் மெதுவாக நடக்கும்,” என்று அவர் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
தொலைத்தொடர்பு துண்டிப்பு சம்பவத்தால் 6,600 விமானப் பயணங்கள் ரத்து அல்லது தாமதமாகின. மேலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான (நவம்பர் 15) 1,500 பயணங்கள் ஏற்கெனவே ரத்து செய்யப்பட்டன.
அன்றைய தினம் செய்யப்பட்ட நான்கு மணிநேர நாடுதழுவிய விமானப் பயணத் தடை, பலநாள்களுக்கு விமானச் சேவைகளுக்குத் தடங்கலை ஏற்படுத்தும் என்று ஆய்வாளர்கள் கருத்துரைத்தனர்.
அதற்கு முன்பாக விமானப் போக்குவரத்துக்கான தொலைத்தொடர்புக் கட்டமைப்பு துண்டிக்கப்பட்டதால் எஃப்ஏஏ அமைப்பு நாடு தழுவிய அளவில் அனைத்து விமானப் பயணங்களையும் வெள்ளிக்கிழமை ரத்து செய்தது.
அதன்படி, பாதுகாப்புக் கருதி, வானில் பறந்த விமானங்கள் உடனடியாகத் தரையிறக்கப்பட்டன. பயணத்தைத் தொடங்காத, தரையில் நின்ற விமானங்கள் ரத்தாகின.
அமெரிக்காவின் பல நகரங்களுக்குச் செல்லவேண்டிய ஏறத்தாழ 1,000 விமானப் பயணங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதால் பல விமான நிலையங்களில் குழப்பம் நிலவியது.
மேலும், 10,000க்கும் மேற்பட்ட விமானப் பயணங்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன. அதனை விமானப் பயணங்களைக் கண்காணிக்கும் ‘ஃபிளைட்அவேர்’ சேவையின் இணையத்தளம் குறிப்பிட்டது.
அமெரிக்க வான்வெளியில் பறந்துகொண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான விமானங்கள் தரையிறங்கின. ஐரோப்பாவிலிருந்தும் கனடாவிலிருந்தும் அமெரிக்கா செல்லவிருந்த பல பயணங்கள் வலுக்கட்டாயமாக ரத்துசெய்யப்பட்டன.
அப்போது இணைய ஊடுருவல் போன்ற தீங்குநிரல் தாக்குதல் நடந்ததற்கான எவ்வித அறிகுறிகளும் இல்லை என்று அமெரிக்க உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறை உறுதிப்படுத்தியது.
“இது ஒரு தொலைத்தொடர்பு துண்டிப்புடன் சம்பந்தப்பட்டது மட்டுமே. பொதுமக்கள் எதற்கும் பயங்கொள்ளத் தேவையில்லை. 9/11ல் நடந்த தீவிரவாதத் தாக்குதல் போன்றதன்று,” என்று உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறைச் செயலாளர் மார்க்வேன் முலின் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப்பிடம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.
வெர்ஜினியா மாநிலத்தில் உள்ள ரோனல்ட் ரீகன் விமான நிலையத்தில் விமானப் போக்குவரத்து தொலைத்தொடர்பில் முதன்முதலில் தீவிரப் பிரச்சினை அன்றைய தினம் கண்டறியப்பட்டது.
அதன்பிறகே அசாதாரண சூழ்நிலைகளாலும் பாதுகாப்புக் காரணங்களாலும் நாட்டின் அனைத்து விமானப் பயணங்களையும் ரத்து செய்யும் அறிவிப்பு அமெரிக்காவில் வெளியிடப்பட்டது.