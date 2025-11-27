சிங்கப்பூருக்குச் சிறந்த வகையில் பங்களித்த தமிழ் இளையர்கள் 64 பேரைக் கொண்டாடுகிறது ‘எழுச்சிமிகு தமிழ் இளையர்’ எனும் நூல் தொகுப்பு.
சமூகப் பணி, தலைமைத்துவம், கலைத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் தங்களது திறமைகளை நிரூபித்துள்ள இந்திய இளையர்களை இத்தொகுப்பு அங்கீகரிக்கிறது.
சிங்கப்பூரின் 60ஆம் ஆண்டு நிறைவை ஒட்டிய சிறப்புப் பதிப்பாக இந்தத் தொகுப்பு வெளிவருவதாகச் சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இளையர் மன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
உட்லண்ட்ஸ் வட்டார நூலகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 30) மாலை 4 மணி முதல் இரவு 7 மணிவரை நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது.
வெஸ்ட் கோஸ்ட் - ஜூரோங் வெஸ்ட் குழுத்தொகுதி எம்.பி ஹமீது ரசாக் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினராக வருகை அளிக்கவுள்ளார்.
நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறும் கலந்துரையாடல் அங்கத்தைச் சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இளையர் மன்றத்தின் தலைவர் லாவண்யா பிரேமானந்த் வழிநடத்தவுள்ளார்.
இளையர்கள் சார்ந்த சில தலைப்புகளில் நடத்தப்படும் கலந்துரையாடல் குழுவில் திரு சிவானந்தம் நீலகண்டன், திருவாட்டி பிரேமா மகாலிங்கம், திரு ஷாநவாஸ், திருவாட்டி மாலதி பாலா ஆகியோர் இணைகின்றனர்.
13 வயது முதல் 40 வயது வரையிலான இளையர்களும் இத்தொகுப்புக்குப் பரிந்துரைக்கப்பட தகுதியானவர்கள். தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள இளம் சாதனையாளர்களைத் தெரிவுசெய்து அவர்களைப் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரித்துக் காேக்க கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்களானதாகத் தொகுப்பாசிரியர் ருக்மணி தேவி சயந்தன் தமிழ் முரசிடம் தெரிவித்தார்.
“இந்தப் பணித்திட்டத்திற்குப் பங்களிக்கும்படி சமூக ஊடகங்களின் வாயிலாகவும் தொடர்பில் இருப்பவர்களை அணுகியும் கேட்டுக்கொண்டோம். பிறருக்கான பரிந்துரைகளுடன் சுய பரிந்துரைகளையும் நாங்கள் ஏற்றோம்,” என்று திருவாட்டி ருக்மணி தேவி கூறினார்.
இதேபோன்று இளையர்களை அங்கீகரிக்கும் நூல் தொகுப்புகள் 1984லும் 1985லும் வெளிவந்தன.
ஏறத்தாழ 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வெளிவந்துள்ள புதிய தொகுப்பின்வழி, சமூகத்திற்குப் பங்காற்றும் புதிய தலைமுறை இளையர்கள் ஊக்கம் பெறுவதுடன் அவர்களை முன்மாதிரிகளாக அறிமுகம் செய்வதும் தங்கள் குழுவினரது நோக்கம் என்றும் திருவாட்டி ருக்மணி தேவி கூறினார்.
நாட்டுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் மொழிக்கும் நல்ல, பயன்தரக்கூடிய செயல்களைத் தொடர்ந்து அங்கீகரிப்பது இந்தத் தொகுப்பின் நோக்கம் என்று மன்றத்தின் மதியுரைஞரான பேராசிரியர் அ.வீரமணி கூறினார்.
“இளையர்களின் அருஞ்செயல்களைப் பதிவுசெய்வதன் மூலம் அவர்களுக்குக் கூடுதலான பாராட்டு கிடைக்கும் என நம்புகிறோம். ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இத்தகைய தொகுப்பை வெளியிடுவது எங்கள் எண்ணமாக உள்ளது,” என்று அவர் கூறினார்.
தங்களைப் பற்றி அதிகம் பறைசாற்ற வேண்டியதில்லை என நினைக்கும் இளையர்களை, வெட்கத்தை விடுத்து தாங்கள் ஈடுபட்டு வரும் நற்செயல்களை எல்லோர்க்கும் வெளிச்சமிட்டுக் காட்ட இதன்மூலம் ஊக்குவிக்க விரும்புவதாகவும் பேராசிரியர் வீரமணி கூறினார்.
இளையர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க விரும்புவோர்க்கு இந்நிகழ்ச்சி நல்ல வாய்ப்பு அளிப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.