ஆண்களுக்கு எதிராக ஐந்தில் நான்கு கட்டுப்பாட்டு ஆணைகள் பிறப்பிப்பு

ஆபத்துகள் மிகுந்திருக்கும் குடும்ப வன்முறைச் சூழல்களில் உடனடியாகத் தலையிடும் குடும்ப வன்முறை அவசரகாலச் செயல்பாட்டுக் குழுவின் (டிவிஇஆர்டி) நடவடிக்கைகள் கடந்த ஆண்டில் இருமடங்கிற்கும் மேலாகக் கூடின.
சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 29) வெளியிட்ட ‘குடும்ப வன்முறைப் போக்குகள் அறிக்கை 2026’யின்படி, 2025ஆம் ஆண்டில் மட்டும் அக்குழு 1,439 சம்பவங்களில் நேரடியாகத் தலையிட்டு, விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்தது.
இது, முந்தைய 2024ஆம் ஆண்டின் 675 சம்பவங்களுடன் ஒப்புநோக்க, இருமடங்கிற்கும் அதிகம்.
வீட்டிற்கே சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களைக் காக்கும் இத்திட்டம், தீவின் ஏழு காவல் பிரிவுகளுக்கும் முழுமையாக விரிவுபடுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, உடனடி ஆபத்தில் சிக்கும் குடும்பங்களுக்குத் துணைநிற்கும் முதன்மைப் பாதுகாப்பு அரணாகவும் மாறியுள்ளது.
களத்தில் இறங்கிச் செயல்படும் அக்குழுவினருக்குக் கூடுதல் அதிகாரங்களை வழங்கும் நோக்கில், 2025 ஜனவரியில் மாதர் சாசனத்தில் முக்கியச் சட்டத் திருத்தங்கள் நடப்புக்குக் கொண்டுவரப்பட்டன என்பது நினைவுகூரத்தக்கது.
இவ்வாண்டு ஜனவரியில் அந்தத் திருத்தங்கள் நடப்பிற்கு வந்தன. அதன்படி, பாதிக்கப்பட்டவர் நீதிமன்றம் செல்லும் வரை காத்திராமல், சம்பவ இடத்திலேயே பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் அதிகாரம் அக்குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம், சம்பவ இடத்திலேயே வன்முறையாளர்களைக் கட்டுப்படுத்தும் ‘அவசரகால உத்தரவுகளை’ (இஓ) பிறப்பிக்க அக்குழு அதிகாரிகளுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.
அவ்வகையில், கடந்த ஆண்டு மொத்தம் 1,151 அவசரகாலக் கட்டுப்பாட்டு ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடி உதவி உறுதிசெய்யப்பட்டது என்று அறிக்கை விளக்கியது.
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29 Oct 2026 - 4:49 PM
வன்முறை தீவிரமடைவதைத் தடுத்து, பாதிக்கப்பட்டோர் நிம்மதிப் பெருமூச்சுவிட இத்தகைய அதிரடி நடவடிக்கைகள் வழிவகுத்துள்ளன.
அதேவேளையில், இந்த உத்தரவுகளின் பின்னணியில் உள்ள விவரங்கள் கவலைக்குரிய நிகழ்நிலையை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவந்துள்ளன.
அதன்படி, பிறப்பிக்கப்பட்ட மொத்த அவசரகால உத்தரவுகளில் நான்கில் ஐந்து, அதாவது 80 விழுக்காட்டு ஆணைகள் வன்முறையில் ஈடுபட்ட ஆண்களுக்கு எதிராகவே இருந்தன.
உறவுமுறையில் பார்க்கையில், 59 விழுக்காட்டு ஆணைகள், அதாவது 674 ஆணைகள், வாழ்க்கைத்துணைக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்டன. இதில் 529 ஆணைகள் கணவன்மார்களுக்கு எதிராகவும், 145 ஆணைகள் மனைவியர்க்கு எதிராகவும் பிறப்பிக்கப்பட்டதாகத் தரவுகள் சுட்டுகின்றன.
எஞ்சிய ஆணைகள், பெற்றோர், பிள்ளைகள், உடன்பிறப்புகளுக்கு எதிரானவை. வயது அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, 30 முதல் 49 வயதுக்குட்பட்ட நடுத்தர வயதினரே இத்தகைய கடுமையான உத்தரவுகளுக்கு ஆளானவர்களில் அதிகம் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
குடும்ப வன்முறையை அரசு கைகட்டி வேடிக்கை பார்க்காது என்பதை இந்த நடவடிக்கைகள் காட்டுகின்றன. காவல்துறையினருடன் கைகோத்துப் பணியாற்றும் குடும்ப வன்முறை அவசரகாலச் செயல்பாட்டுக் குழுவினர், சம்பவ இடத்திலேயே பாதுகாப்புத் திட்டங்களை வகுப்பதுடன், ஆபத்தில் உள்ளவர்களைப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றி மனநல ஆலோசனைகளையும் வழங்கி வருகின்றனர்.
இதன் தொடர்பில் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள அமைச்சு, சொந்த வீட்டுக்குள்ளேயே அச்சத்துடனும் அச்சுறுத்தலுடனும் வாழும் எவரும் இனி மௌனமாகத் துயரங்களைச் சுமக்க வேண்டியதில்லை என்றும் அத்துமீறுபவர்களை மிக விரைவாகவும் கடுமையாகவும் சட்டம் தண்டிக்கும் என்றும் உறுதிபட எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.