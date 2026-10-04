தாராபுரம்: தாராபுரத்தில் சிறுவனை வைத்துத் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்டதாக திமுக இளைஞரணிச் செயலாளரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது.
தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வரும் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அங்கு தேர்தல் பிரசாரம் சூடுபிடித்துள்ளது. திமுக வேட்பாளர் சுகன்யாவை ஆதரித்து, தாராபுரம் பெரியார் சிலை அருகே உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.
அப்போது, சிறுவன் ஒருவனைப் பிரசாரப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தியதாகப் புகார் எழுந்தது. இதன் அடிப்படையில், தாராபுரம் காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாரைத் தொடர்ந்து, சிறுவர்களைத் தேர்தல் பிரசாரத்தில் பயன்படுத்தியது உள்ளிட்ட சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மேடையில் முதல்வரை அவமதிக்கும் வகையில் அவர் பேசியதாகவும் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இச்சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தேர்தல் பிரசாரங்களில் சிறுவர்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது எனத் தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கெனவே கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ள நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் மீதான இந்தப் புகார் தாராபுரம் தேர்தல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.