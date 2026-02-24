Home
quick-news-icon
பட்ஜெட் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

நல்லகண்ணு உடல்நிலை மோசமடைந்தது; ஸ்டாலின் நேரில் சென்று விசாரிப்பு

நல்லகண்ணு உடல்நிலை மோசமடைந்தது; ஸ்டாலின் நேரில் சென்று விசாரிப்பு

1 mins read
c54a397f-01d3-4e17-9df9-12384c3be514
சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் நல்லகண்ணு உடல்நிலை குறித்து உறவினர்கள், மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்த முதல்வர் ஸ்டாலின். - படம்: இந்து தமிழ் திசை
multi-img1 of 2

சென்னை: தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல் தலைவர்களில் ஒருவரான திரு நல்லகண்ணுவின் உடல்நிலை தொடர்ந்து மோசமடைந்து வருவதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவரான அவரது உடல்நிலை குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின், அவர் சிகிச்சை பெற்றுவரும் மருத்துவமனைக்கு நேரில்‌ சென்று‌ விசாரித்தார்.

சென்னையில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி அரசு‌ மருத்துமனையில் வயது மூப்பு, கீழே விழுந்ததால் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் நல்லகண்ணு.

அவருக்குத் தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், கடந்த இரு‌ நாள்களாக அவரது உடல்நிலை தொடர்ந்து மோசமடைந்து வருவதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை (பிப்ரவரி 23) மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று நல்லகண்ணுவின் உடல்நிலை குறித்து விசாரித்து அறிந்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வீரபாண்டியன், நல்லகண்ணுவுக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருவதாகவும் இயற்கை அவரிடம் மன்றாடி வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.

மருத்துவ அதிகாரபூர்வ அறிக்கைக்காக காத்திருப்பதாகக் கூறினார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
நல்லக்கண்ணுஇந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிதலைவர்உடல்நலம்பாதிப்புமருத்துவமனைசிகிச்சைமுதல்வர் ஸ்டாலின்

தொடர்புடைய செய்திகள்