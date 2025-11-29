பருவநிலை மாற்றத்தால் தென்கிழக்காசியாவில் புயல், மழை வெள்ளம் ஆகிய பேரிடர்களில் மாண்டோர் எண்ணிக்கை 300 பேரை எட்டியுள்ளதாக சிஎன்ஏ ஊடகம் மதிப்பிட்டுள்ளது.
பெருமழை, திடீர் வெள்ளம், புயல் காற்று என மக்களை இந்தப் பேரிடர்கள் புரட்டிப்போட்டுள்ளன. வழக்கமாக இடம்பெறும் இயற்கை நிகழ்வுகளைப் பருவநிலை மாற்றம் பாதித்துள்ளது. மழையின் காலம் நீட்டிக்கப்பட்டு, அது தீவிரம் அடைந்துள்ளது. புயல் காற்று கட்டுக்கடங்காமல் வீசுகிறது. திடீர் வெள்ளமும் நிலச்சரிவும் யாரும் எதிர்பாராதவிதமாக ஏற்படுகிறது.
பருவமழை தாய்லாந்து, மலேசியா, இந்தோனீசியா ஆகிய மூன்று நாடுகளை நிலைதடுமாற வைத்து அங்குள்ள மக்களைப் பல இடங்களில் தனிமைப்படுத்தி தொடர்புகள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தோனீசிய அதிகாரிகளால் சுமத்திரா தீவில் வெள்ளத்தில் பாதிப்படைந்தோரை நெருங்க முடியவில்லை. அங்கு வெள்ளம், நிலச்சரிவினால் 174 பேர் மாண்டுள்ளனர். சுமார் 80 பேரைக் காணவில்லை. மக்கள் உள்ளதாக நம்பப்படும் பல இடங்களுக்குச் செல்ல முடியவில்லை. எனவே மரண எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று அதிகாரிகள் அஞ்சுகின்றனர் என்று தேசியப் பேரிடர் தணிப்பு முகவையின் தலைவர் சுஹார்யன்தோ கூறினார்.
தாய்லாந்தின் கிழக்குப் பகுதியில் 145 பேர் மரணமடைந்துள்ளதாக அரசாங்கப் பேச்சாளர் சிரிபொங் அங்கசகுல்கியட் தெரிவித்தார். வெள்ளம் வடிந்துவருவதால் முழு நிலவரம் பிறகுதான் கண்டறியப்படும் என்றார் அவர்.
அதிகம் பாதிப்படைந்துள்ள தென்தாய்லாந்தின் சொங்லாவில் மருத்துவமனையில் மண்டோரை வைக்க இடமில்லாமல் குளிரூட்டப்பட்டப் பெட்டிகள் உள்ள லாரிகளை நாடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் அதிகாரிகள் இருவர் முறையாகச் செயல்படாததால் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மலேசியாவில் உள்ள பல மாநிலங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. இதுவரை இரண்டு மரணங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. வீடுகளிலிருந்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு 30,000க்கும் மேற்பட்டோர் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.