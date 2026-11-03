அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பால் கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாகச் சரிந்ததைத் தொடர்ந்து, தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 3) சற்று நிலைபெற்றது.
கடந்த இரு மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்குத் திங்கட்கிழமையன்று தங்கத்தின் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
சிங்கப்பூர் நேரப்படி காலை 8.18 மணி நிலவரப்படி, ஓர் அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை 0.2 விழுக்காடு உயர்ந்து 3,954.52 அமெரிக்க டாலராக வணிகம் செய்யப்பட்டது. முந்தைய வணிகத்தில் இது 1.9 விழுக்காடு கூடியிருந்தது.
அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுக்க ஈரானிய உச்சத் தலைவரிடமிருந்து கூடுதல் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபர் கூறியதும், பேச்சுவார்த்தைகளில் முன்னேற்றம் நிலவுவதாக அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் குறிப்பிட்டிருந்ததும் சந்தையில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தின. இதனால் திங்களன்று ஏழு விழுக்காட்டுக்கும் மேல் சரிந்த எண்ணெய் விலை பின்னர் மாற்றமின்றி நீடித்தது.
அக்டோபரில் 6.8 விழுக்காடு சரிந்த தங்கம் விலை, அவுன்சுக்கு 4,000 டாலருக்கும் கீழ் இறங்கியது. அமெரிக்க சிப் தயாரிப்பு நிறுவனப் பங்குகளின் சரிவு ஆசியத் தொழில்நுட்பப் பங்குகளையும் பாதித்துள்ளதால், இழப்புகளை ஈடுகட்ட முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை விற்கும் போக்கும் நீடிக்கிறது. அமெரிக்கத் தேர்தல் முடிவுகள் புதன்கிழமை ஆசிய வணிகத்தில் தங்கத்தின் போக்கைத் தீர்மானிக்கக்கூடும்.
வெள்ளியின் விலை 0.3 விழுக்காடு உயர்ந்து 50.77 டாலராகப் பதிவானது.
இதற்கிடையே, முக்கிய நாணயங்களுக்கு எதிரான அமெரிக்க டாலரின் குறியீடு 101.76 புள்ளிகளாகச் சற்றே பலவீனமடைந்தது. எனினும், செயற்கை நுண்ணறிவுப் பங்குகள் சரிவு, அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தல் பதற்றங்களால் முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடாக டாலரை நாடியுள்ளனர்.