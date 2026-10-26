வகுப்புகள் இப்போதுதான் முடிந்துள்ளன. ஒரு மாணவர் குழு, மோமோஸ், பொரித்த உருளைக் கிழங்கு நிறைந்த தட்டைப் பகிர்ந்துகொண்டு, ஒரு மேசையைச் சுற்றி நெருக்கமாக அமர்ந்திருக்கிறது. ஒரு மாணவன் தனது அடுத்த விரிவுரைக்கு விரைவதற்கு முன், குளிர்ச்சியான குளிர்பானம் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்கிறான். மற்றொருவன் காலையிலிருந்து நூலகத்தில் இருந்து, இறுதியாக அன்றைய தனது முதல் முறையான உணவைச் சாப்பிடுகிறான். வேறொருவன், இரவு முழுவதும் படித்ததால் ஏற்பட்ட களைப்பில், காப்பியின் தாக்கத்தில் இருக்கிறான்.
மேசையில் உள்ள யாரும் ரத்தச் சர்க்கரையைப் பற்றி சிந்திக்கவில்லை. ஏன் சிந்திக்க வேண்டும்? அவர்கள் இளையர்கள், சுறுசுறுப்பானவர்கள். மேலும், அவர்கள் பார்வையில், ஆரோக்கியமானவர்கள். ஆனால், நீரிழிவு நோய் குறித்த உரையாடல் சரியாக இங்கிருந்துதான் தொடங்க வேண்டும்.
நீரிழிவு நோய் என்பது வயதானவர்களுக்கு மட்டும் வரும் ஒரு நோய் அல்ல
வயது மட்டுமே ஆபத்தைத் தீர்மானிப்பதில்லை என்றாலும், வகை 2 நீரிழிவு நோய் இளம் வயதினரிடமும் அதிகரித்து வருகிறது. மரபியல், குடும்ப வரலாறு, அதிகப்படியான உடல் எடை, குறிப்பாக தொப்பைக் கொழுப்பு, உடல் உழைப்பின்மை, பிற வளர்சிதை மாற்றக் காரணிகள் அனைத்தும் இதற்கு பங்களிக்கக்கூடும். வாழ்க்கை முறைப் பழக்கவழக்கங்கள் இந்த ஆபத்தை பாதிக்கலாம், ஆனால் அவை தனித்து செயல்படுவதில்லை.
ஒரு பரபரப்பான காலையில், காலை உணவைத் தவிர்ப்பதோ அல்லது வகுப்பிற்குப் பிறகு விரைவு உணவு சாப்பிடுவதோ நீரிழிவு நோயை ஏற்படுத்துவதில்லை. மாறாக, ஒரே மாதிரியான மோசமான உணவுப் பழக்கம், உடல் உழைப்பின்மை, போதுமான தூக்கமின்மை, உடல் எடை அதிகரிப்பு ஆகியவை தொடர்ச்சியாக நீடித்தால், அது இன்சுலின் எதிர்ப்புக்கு வழிவகுத்து, எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒருவருக்கு ஆபத்தை அதிகரிக்கக்கூடும்.
மேலும், எல்லா நீரிழிவு நோய்களும் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல. குழந்தைகள் மற்றும் இளம் வயதினருக்கும் ஏற்படக்கூடிய வகை 1 நீரிழிவு நோய், ஒரு தன்னுடல் தாக்குநோயாகும். இது சர்க்கரை சாப்பிடுவதாலோ அல்லது ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறையாலோ ஏற்படுவதில்லை.
கல்லூரி கால அட்டவணை ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கத்திற்கு எதிராகச் செயல்படக்கூடும்.
ஒரு மாணவர் காலை உணவு உண்ணாமல் வீட்டை விட்டுப் புறப்படலாம், தொடர்ச்சியான விரிவுரைகளில் கலந்துகொள்ளலாம், மதிய உணவைப் பிற்பகல் வரை ஒத்திப்போடலாம், பின்னர் உணவகத்தில் எது விரைவாகக் கிடைக்கிறதோ அதைக் கொண்டு ஈடுசெய்யலாம். விடுதி வாழ்க்கை மற்றொரு சிக்கலைச் சேர்க்கக்கூடும். சமச்சீரான உணவை விட, உடனடி நூடல்ஸ், பிஸ்கட்டுகள், பொரித்த தின்பண்டங்கள், இனிப்பான பானங்கள் மற்றும் இரவு நேர உணவுகள் போன்றவை பெரும்பாலும் எளிதில் கிடைக்கின்றன.
மாணவர்களுக்கு ஒரு சிக்கலான உணவுத் திட்டம் தேவையில்லை. ஒரு சிறிய தயாரிப்பு கூட ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். வகுப்புகள் உணவு நேரத்துடன் இணையும்போது, ஒரு பழம், ஒரு கைப்பிடி பருப்பு வகைகள், வறுத்த கொண்டைக்கடலை, வேகவைத்த முட்டைகள், தயிர், சுண்டல் அல்லது வீட்டில் செய்த சாண்ட்விச் போன்றவை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
பள்ளி சிற்றுண்டியகத்தில், இலக்கு எளிதாகச் சமமாகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் வறுத்த தின்பண்டங்களை முக்கிய உணவாக மாற்றுவதற்குப் பதிலாக, புரதம், காய்கறிகள் அல்லது பிற நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் மற்றும் மாவுச் சத்தின் விவேகமான பகுதியைப் பாருங்கள்.
மறைக்கப்பட்ட பிரச்சினை: பல மணிநேரம் உட்கார்ந்திருப்பது
பல மாணவர்களுக்கு, உடல் செயல்பாடு என்பது நாளின் ஓரத்தில் திணிக்கப்படுகிறது. ஒரு மணிநேர விரிவுரைகள், இரண்டு மணிநேரப் படிப்பு, மடிக்கணினியில் மேலும் சில மணிநேரங்கள், பின்னர் மாலையில் கைப்பேசியைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது என இருக்கலாம். எப்போதாவது உடற்பயிற்சி செய்யும் மாணவர்கள்கூட, நாளின் மீதமுள்ள பெரும்பாலான நேரத்தை உட்கார்ந்தே கழிக்கக்கூடும்.
வழக்கமான உடற்பயிற்சி முக்கியமானதுதான், ஆனால் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்திருக்கும் நிலையை உடைப்பதும் முக்கியம். வகுப்புகளுக்கு இடையில் நடப்பது, சாத்தியமானால் படிக்கட்டுகளைப் பயன்படுத்துவது, படிப்பு இடைவேளையின்போது எழுந்து நிற்பது, கைப்பேசியில் பேசிக்கொண்டே நடப்பது அல்லது உணவுக்குப் பிறகு ஒரு சிறிய நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது போன்றவை, நெரிசலான கால அட்டவணையில் இயக்கத்தைச் சேர்ப்பதற்கான எளிய வழிகளாகும்.
தற்போது மிகக் குறைவாக உடற்பயிற்சி செய்யும் ஒரு மாணவர், ஒவ்வொரு வாரமும் 150 நிமிடங்கள் மிதமான தீவிரத்துடன் கூடிய உடல் செயல்பாட்டை அடைய வேண்டிய அவசியமில்லை. அல்லது, வாரத்திற்கு குறைந்தது இரண்டு நாள்களாவது, தசைகளை வலுப்படுத்தும் செயல்பாடுகளுடன் சேர்த்து தீவிரமான உடற்பயிற்சியையும் செய்ய வேண்டும். படிப்படியாக முன்னேறுவது தொடங்குவதற்கு மிகவும் விவேகமான வழியாகும்.
யார் குறிப்பாகக் கவனம் செலுத்த வேண்டும்?
கல்லூரியில் படிக்கிறார்கள் என்பதற்காக மட்டும் ஒவ்வோர் இளையரும் நீரிழிவுப் பரிசோதனை குறித்துக் கவலைப்படத் தேவையில்லை. இருப்பினும், சில இளம் வயதினருக்கு அதிக ஆபத்து உள்ளது. அவர்கள் இது குறித்து ஒரு சுகாதார நிபுணரிடம் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும்.
நீரிழிவு நோயின் வலுவான குடும்ப வரலாறு, அதிக எடை அல்லது தொப்பை, உயர் ரத்த அழுத்தம், இயல்புக்கு மாறான ரத்தத்தில் கொழுப்பு, உடல் உழைப்பின்மை அல்லது சில வளர்சிதை மாற்ற அல்லது ஹார்மோன் நிலைகள் உள்ளவர்கள் இதில் அடங்குவர். கர்ப்பகால நீரிழிவு நோயின் வரலாறும் ஒரு முக்கியமான ஆபத்துக் காரணியாகும். பரிசோதனையானது கவலையின் அடிப்படையில் அல்லாமல், தனிப்பட்ட ஆபத்து மற்றும் மருத்துவ வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும்.
இளம் வயதினர் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்று, உயர் ரத்த சர்க்கரை அளவு எப்போதும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதில்லை என்பதுதான். சிலருக்கு அதிக தாகம், அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல், காரணமின்றி உடல் எடை குறைதல், வழக்கத்திற்கு மாறான சோர்வு, மங்கலான பார்வை அல்லது மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் நோய்த்தொற்றுகள் போன்றவை ஏற்படலாம். மற்றவர்களுக்கு, வெளிப்படையாகத் தெரியக்கூடிய அறிகுறிகள் குறைவாகவே இருக்கலாம்.
அதனால்தான், அதிக ஆபத்தில் உள்ளவர்கள், ஒரு சுகாதார நிபுணருடன் பரிசோதனை குறித்து விவாதிப்பதற்கு முன், அறிகுறிகளுக்காகக் காத்திருக்கக் கூடாது. மருத்துவச் சூழலைப் பொறுத்து, வெறும் வயிற்றில் எடுக்கப்படும் பிளாஸ்மா குளுக்கோஸ் மற்றும் HbA1c போன்ற சோதனைகள் ரத்த சர்க்கரை அளவை மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்று விவரிக்கிறார் சென்னையில் உள்ள டாக்டர் மோகன் நீரிழிவு சிறப்பு மையத்தின் தலைவர் டாக்டர் மோகன்.