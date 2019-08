பிரியங்கா காந்தி: சிதம்பரம் வேட்டையாடப்படுகிறார்

ஊழல் வழக்கு ஒன்றின் தொடர்பில் இந்தியாவின் முன்னாள் நிதியமைச்சர் பா.சிதம்பரம் கைது செய்யப்படலாம் என்ற கவலைகள் எழுந்துள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்களில் ஒருவரான பிரியங்கா காந்தி வத்ரா அவருக்காகக் குரல் கொடுத்திருக்கிறார்.

‘ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா’ நிறுவனம் வழியாக வெளிநாடுகளிலிருந்து பெருமளவிலான நிதித்தொகையை இந்தியாவுக்குள் கொண்டு வருவதற்குத் திரு சிதம்பரம் உடந்தையாக இருந்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்படுகிறார். அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் அவ்வாறு செய்யச் சொல்லி வற்புறுத்தியதாகவும் அதற்காகத் திரு கார்த்தி கையூட்டு பெற்றிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த வழக்கின் தொடர்பில் தம்மைக் கைது நடவடிக்கையிலிருந்து பாதுகாக்குமாறு திரு சிதம்பரம் நீதிமன்றத்திடம் விண்ணப்பித்திருந்தார். ஆனால் நீதிமன்றமோ நேற்று அந்த விண்ணப்பத்தை நிராகரித்தது.

இதற்கிடையே திருவாட்டி பிரியங்கா, திரு சிதம்பரத்திற்கான ஆதரவைத் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளிப்படுத்தினார்.

An extremely qualified and respected member of the Rajya Sabha, @PChidambaram_IN ji has served our nation with loyalty for decades including as Finance Minister & Home Minister. He unhesitatingly speaks truth to power and exposes the failures of this government,

1/2

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 21, 2019