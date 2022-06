எல்லாரும் பார்க்க முடியாதபடி முகப்புப் படத்தை மறைக்கலாம்

இணை­யத்­தில் பய­னர்­களின் தனிப்­பட்ட தக­வல்­களை மேலும் பாது­காக்­கும் நோக்­கில், சமூக ஊட­க­மான வாட்ஸ்­அப் ரக­சி­யக் கட்­டுப்­பாட்டு அமைப்­பு­களில் புதிய தெரி­வு­களை அறி­முகப்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது.

அதன்­படி, தங்­க­ளது முகப்­புப் படம் (Profile Photo), தங்­க­ளைப் பற்­றிய தக­வல்­கள் (About), கடை­சி­யா­கப் பார்த்­தது (Last Seen) ஆகி­ய­வற்­றைத் தங்­க­ளது தொடர்­பு­க­ளின் பட்­டி­ய­லில் இருக்­கும் யார் யார் பார்க்­க­லாம் என்­ப­தைப் பய­னர்­கள் முடி­வு­செய்­ய­லாம்.

அனை­வ­ரும், தொடர்­புப் பட்­டி­யலில் (contact list) இருப்­போர் மட்­டும், தொடர்­புப் பட்­டி­ய­லில் உள்ள இவர்­க­ளைத் தவிர்த்து, எவ­ரு­மில்லை என்ற நான்கு தெரி­வு­களில் ஏதே­னும் ஒன்­றைப் பய­னர்­கள் தேர்வு­செய்­ய­லாம்.

“பய­னர்­கள் மற்­றும் அவர்­கள் அனுப்­பும் செய்­தி­க­ளின் பாது­காப்பை நாங்­கள் முக்­கி­ய­மா­கக் கரு­து­கி­றோம். வாட்ஸ்­அப் பயன்­படுத்­தும்­போது பய­னர்­கள் பாது­காப்­பாக இருப்­ப­தற்கு உதவ நாங்­கள் வடி­வ­மைத்­துள்ள அம்­சங்­களை­யும் வச­தி­க­ளை­யும் அவர்­கள் தெரிந்­து­கொள்ள வேண்­டும் என விரும்­பு­கி­றோம்,” என்று வாட்ஸ்­அப் தனது ‘அடிக்­கடி கேட்­கப்­படும் வினாக்­கள்’ பக்­கத்­தில் குறிப்­பிட்­டுள்­ளது.

அத்­து­டன், பய­னர்­கள் தாங்­கள் பகிர்ந்­து­கொள்­வது தொடர்­பில் கவ­ன­மாக இருக்க வேண்­டும் என்றும் வாட்ஸ்­அப் அறி­வு­றுத்­தி­ இருக்கிறது.

“பய­னர்­கள் தங்­க­ளு­டன் வாட்ஸ்­அப் வழி­யாக இணைந்­து இ­ருப்­ப­வர்­க­ளு­டன் பகிர்ந்­து­கொள்­ளும் தக­வல்­கள் குறித்து கவ­ன­மாக முடி­வெ­டுக்­கும்­படி ஊக்­கு­விக்­கி­றோம். ஒரு­வர் ஓர் உரை­யா­டல், படம், கோப்பு அல்­லது குரல்­ப­திவு ஆகி­ய­வற்றை வாட்ஸ்­அப் வழி­யாகப் பிற­ரு­டன் பகிர்ந்­து­கொள்­ளும்­போது, அவ­ரி­ட­மும் அவற்­றின் நகல் இருக்­கும் என்­பதை நினை­வில் கொள்­ளுங்­கள். அவர்­கள் விரும்­பி­னால் மற்­ற­வர்­க­ளுக்­கும் அவற்றை அனுப்ப முடி­யும்,” என்று வாட்ஸ்­அப் தெரி­வித்­து இருக்கிறது.

அது­போல, தமது தற்­போ­தைய இருப்­பி­டம் குறித்து நேர­லை­யா­கப் பிற­ரு­டன் பகிர்ந்­து­கொள்­ளும் வசதி வாட்ஸ்­அப்­பில் இருக்­கிறது. ஆயி­னும், நம்­ப­க­மா­னோ­ரு­டன் மட்­டுமே அத­னைப் பகிர்ந்­து­கொள்­ளும்­படி வாட்ஸ்­அப் அறி­வு­றுத்தியுள்ளது.