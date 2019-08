அமளி அலைகளை ஏற்படுத்திய அதிரடிக் கைது

கள்ளப் பணத்தை நல்ல பணமாக்குவது தொடர்பிலான குற்றச்சாட்டின்கீழ் இந்தியாவின் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். நேற்றிரவு சுமார் 9.45 மணிக்கு மத்திய புலனாய்வுத் துறை (சிபிஐ) அதிகாரிகள் திரு சிதம்பரத்தின் வீட்டுக்குள் புகுந்து கைது செய்தனர். இது குறித்து அந்நாட்டின் அரசியல் தலைவர்கள் பலர் தங்களது கருத்துகளைத் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்:

கார்த்தி சிதம்பரம்:

திரு கார்த்தி, தனது தந்தை கைது செய்யப்பட்டதற்கு இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் காழ்ப்புணர்ச்சியே காரணம் எனக் குறைகூறியுள்ளார்.

இந்தியாவின் ஆளுங்கட்சியான பாரதிய ஜனதாவினர் கண்டு களிப்பதற்காகவே இந்த நாடகம் நடத்தப்படுவதாக அவர் டுவிட்டரில் கூறினார்.

“அமைப்புகளால் நடத்தப்படுகிற இந்தக் கூத்தும் கும்மாளமும் பரபரப்பை ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான். சிலர் இவற்றைக் கண்டு நாராசமான இன்பத்தை அடைகின்றனர்,” என்று அவர் டுவிட்டரில் தெரிவித்தார். தானும் தனது தந்தையும் அரசியல் சதியால் பாதிக்கப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார்.

சசி தரூர்:

ஓடி ஒளிபவனுக்கு நிழல்கூட பேயைப் போல் தென்படும் என்று திரு சிதம்பரம் கடந்தாண்டு தெரிவித்தது குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சசி தரூர் டுவிட்டரில் கருத்துரைத்தார்.

Well said @PChidambaram_IN ! It is a tribute to your strength of character that you are standing up to persecution &character assassination w/ courage & confidence. I believe justice will prevail in the end. Till then we will have to allow some malicious minds their schadenfreude https://t.co/OoERqVVKTQ

