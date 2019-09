புகைமூட்டத்தால் விசித்திரமாக நிறம் மாறிய இந்தோனீசிய வானம்

இந்தோனீசியாவின் ஜம்பி தீவில் காட்டுத் தீயால் ஏற்படும் புகைமூட்டம் எல்லை மீறி சொந்த நாட்டை மட்டுமின்றி அண்டை நாடுகளையும் பாதிக்கிறது. வானத்தின் நிறம் இங்கு மாறியதற்கு ‘ரேலே ஸ்கேட்டரிங்’ என்ற இயற்கை தோற்ற நிகழ்வு காரணம் என பேரிடர் நிர்வாகத்திற்கான இந்தோனீசியாவின் தேசிய வாரியத்தின் தகவல்துறைத் தலைவர் ஆகுஸ் விபோவோ சோயெட் தெரிவித்தார்.

Genuinely terrifying image from Indonesia’s ongoing environmental catastrophe: red sky in Muaro Jambi, in Sumatra. pic.twitter.com/G45MvigNjM

