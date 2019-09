இனவாத சர்ச்சை; இன்ஸ்டகிராம் பிரபலத்தை ஆலயத்திற்கு அழைத்து அரவணைத்த சீக்கியர்கள்

பிற இனத்தவரின் மனதைப் புண்படுத்தும் விதமாக ஷீனா புவா என்ற இன்ஸ்டகிராம் பிரபலம் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டதாக இணையத்தில் பலர் குறைகூறிவந்தபோதும் அந்தச் சர்ச்சை இறுதியில் நல்ல முறையாக ஓய்ந்துள்ளது.

கடந்த வார இறுதியின்போது ‘சிங்கப்பூர் கிரான்ட் ப்ரீ’ கார்பந்தய வளாகத்தில் நிகழ்ந்த கலைநிகழ்ச்சி ஒன்றைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்த புவாவை நெட்டையாக இருந்த ஆடவர்கள் இருவர் முன்னால் அமர்ந்து மறைத்துக்கொண்டிருந்ததாக தனது இன்ஸ்டகிராமில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

Dear Sheena Phua, these 2 "obstructions" you're talking about are called turbans and are a huge part of the Sikh identity. I urge you to apologise and to better understand what the turban means to us. pic.twitter.com/x6JYuXq19L

— Darvesh Singh (@MyNameIsDVesh) September 22, 2019