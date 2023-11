சிறப்புத் தேவையுடையோருடன் தித்திக்கும் தீபாவளி

தீபாவளிக் கொண்டாட்டத்தில் சிறப்புத் தேவை உடையோரும் ஈடுபடவேண்டும் என்ற உன்னத நோக்குடன் தொண்டூழியரணி ஒன்று திரண்டுவந்தது.

தொண்டூழியர்கள் ‘எஸ்பிடி’ (Serving People with Disabilities) கீழ் இயங்கிவரும் பகல்நேரப் பராமரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள சிறப்புத் தேவையுடையோரைச் சந்திக்க நவம்பர் 7ஆம் தேதி சென்றிருந்தனர். ‘பிலீவ் டு சக்சஸ்’ (Believe To Success) சமூக அமைப்பின் எட்டு தொண்டூழியர்கள் இத்திட்டத்தில் இணைந்திருந்தனர்.

இந்தச் சமூக அமைப்பு மாதந்தோறும் சிறப்புத் தேவையுடையோர் தங்கள் வாழ்க்கைக் கதைகளை இணையவழி பகிர்ந்துகொள்ள வாய்ப்பளிக்கிறது. பண்டிகைக் காலங்களில் நேரடியாகவும் சென்று உதவுகிறது.

இம்முறை நடந்த தீபாவளி நிகழ்ச்சியில் ஆடல் பாடல் அங்கங்களும் சுவாரசியமான விளையாட்டுகளும் இடம்பெற்றன. வெற்றி பெற்றோருக்குப் பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.